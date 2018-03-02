بحضور وزير الداخلية: انطلاق فعاليات الصالون الدولي للأجهزة والتقنيات الحديثة للسلامة

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الشروق اون لاين – سهام السعيدي:

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الصالون الدولي للأجهزة والتقنيات الحديثة للسلامة بحضور وزير الداخلية لطفي براهم و تحت إشراف الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الإلكترونية والمركز التونسي للمعارض والمؤتمرات « CTF EXPO » انطلقت فعاليات الصالون الدولي للأجهزة والتقنيات الحديثة للسلامة EXPO SECURITE 2018 وسيتواصل إلى غاية 04 مارس 2018 بقصر المعارض بالكرم تونس .

وشارك في هذه الدورة 120 عارضا على مساحة 5000 متر مكعب من أجل إبراز معدّاتهم وتجهيزاتهم وخدماتهم المختصة في مجال السلامة والحماية والتكنولوجيات الحديثة والتكوين.

كما واكب قرابة 10 الاف زائر من تونس من حرفيين ومواطنين، فضلا عن ، ضيوف من ايطاليا والسينغال ومصر وموريطانيا وروندا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وليبيا.