مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية

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الشروق اون لاين – توفيق المسعودي:
انتظم الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018، بالمدرسة الابتدائية "مقرين العليا" تحت شعار "ترشيد استعمال الدواء"، وذلك بإشراف الكاتب العام لوزارة التربية، ورئيس ديوان وزير الصحة، وكل من المندوب الجهوي للتربية، والمدير الجهوي للصحة، وإطارات تربوية وصحية.
وتخللت التظاهرة فقرات تنشيطية خارجية وورشات داخلية تحسيسية ، حيث واكب الحضور درسا شاهدا، أمنته معلمة بالمدرسة مع تلاميذها، تناولت خلاله مسألة عدم استعمال الدواء دون استشارة الطبيب والأولياء، كما تم عرض بنود ميثاق حفظ الصحة المدرسية .وتجول الضيوف بالمناسبة بين أرجاء المعرض المتضمن لأهم الصور والوثائق التاريخية والإدارية والبيداغوجية ، الحافظة لذاكرة المدرسة العريقة التي تأسست في سنة 1931 وهي عبارة عن مسكن للكونت الفرنسي " زمن الحقبة الاستعمارية ثم أصبحت البناية محل استراحة للباي. وتتميز المدرسة بنتائجها المدرسية المتميزة وأنشطتها الثقافية المتنوعة بفضل مجهودات كافة الإطار التربوي بإدارة مدير المدرسة حسن العلوي .
الشروق اون لاين – توفيق المسعودي:
انتظم الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018، بالمدرسة الابتدائية "مقرين العليا" تحت شعار "ترشيد استعمال الدواء"، وذلك بإشراف الكاتب العام لوزارة التربية، ورئيس ديوان وزير الصحة، وكل من المندوب الجهوي للتربية، والمدير الجهوي للصحة، وإطارات تربوية وصحية.
وتخللت التظاهرة فقرات تنشيطية خارجية وورشات داخلية تحسيسية ، حيث واكب الحضور درسا شاهدا، أمنته معلمة بالمدرسة مع تلاميذها، تناولت خلاله مسألة عدم استعمال الدواء دون استشارة الطبيب والأولياء، كما تم عرض بنود ميثاق حفظ الصحة المدرسية .وتجول الضيوف بالمناسبة بين أرجاء المعرض المتضمن لأهم الصور والوثائق التاريخية والإدارية والبيداغوجية ، الحافظة لذاكرة المدرسة العريقة التي تأسست في سنة 1931 وهي عبارة عن مسكن للكونت الفرنسي " زمن الحقبة الاستعمارية ثم أصبحت البناية محل استراحة للباي. وتتميز المدرسة بنتائجها المدرسية المتميزة وأنشطتها الثقافية المتنوعة بفضل مجهودات كافة الإطار التربوي بإدارة مدير المدرسة حسن العلوي .
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018