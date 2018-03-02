مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية

الشروق اون لاين – توفيق المسعودي:

انتظم الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية، صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018، بالمدرسة الابتدائية "مقرين العليا" تحت شعار "ترشيد استعمال الدواء"، وذلك بإشراف الكاتب العام لوزارة التربية، ورئيس ديوان وزير الصحة، وكل من المندوب الجهوي للتربية، والمدير الجهوي للصحة، وإطارات تربوية وصحية.

وتخللت التظاهرة فقرات تنشيطية خارجية وورشات داخلية تحسيسية ، حيث واكب الحضور درسا شاهدا، أمنته معلمة بالمدرسة مع تلاميذها، تناولت خلاله مسألة عدم استعمال الدواء دون استشارة الطبيب والأولياء، كما تم عرض بنود ميثاق حفظ الصحة المدرسية .وتجول الضيوف بالمناسبة بين أرجاء المعرض المتضمن لأهم الصور والوثائق التاريخية والإدارية والبيداغوجية ، الحافظة لذاكرة المدرسة العريقة التي تأسست في سنة 1931 وهي عبارة عن مسكن للكونت الفرنسي " زمن الحقبة الاستعمارية ثم أصبحت البناية محل استراحة للباي. وتتميز المدرسة بنتائجها المدرسية المتميزة وأنشطتها الثقافية المتنوعة بفضل مجهودات كافة الإطار التربوي بإدارة مدير المدرسة حسن العلوي .