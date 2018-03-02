على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني

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مكتب قفصة الشروق اون لاين - عادل عكرمي:
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين بجهة قفصة و ما نشره الاعلامي زياد الهاني حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء للشروق اون لاين انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي في ذات التدوينة التي طالب فيها الهاني بتدخل النيابة العمومية. و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني و مقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .
مكتب قفصة الشروق اون لاين - عادل عكرمي:
في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين بجهة قفصة و ما نشره الاعلامي زياد الهاني حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء للشروق اون لاين انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي في ذات التدوينة التي طالب فيها الهاني بتدخل النيابة العمومية. و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني و مقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018