على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني

مكتب قفصة الشروق اون لاين - عادل عكرمي:

في سياق تداعيات الحوار الذي اجراه بوعلي المباركي مع المعتصمين بجهة قفصة و ما نشره الاعلامي زياد الهاني حول "ضبط نائبة حركة نداء تونس عن جهة قفصة اسماء ابو الهناء و هي تحرض بعض المعتصمين على رفض أي مقترح يقدم لهم " اكدت النائبة ابو الهناء للشروق اون لاين انها تتجه الى مقاضاة الاعلامي زياد الهاني على خلفية ما ورد في تدوينته بتاريخ 28 فيفري 2018 التي اتهمها فيها بتحريض المعتصمين على رفض أي مقترح اتفاق يقدم لهم بالإضافة الى زعمه اساءتها الى بوعلي المباركي في ذات التدوينة التي طالب فيها الهاني بتدخل النيابة العمومية. و قد شددت النائبة اسماء على انها ستتبع كل الطرق القانونية المتاحة للرد على الهاني و مقاضاته مؤكدة ان لا دليل له على مزاعمه الباطلة حسب تصريحها .