شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية

رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل عدد من المصلين في أحد المساجد بمحافظة ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة لإنزال شخص كبير في السنّ من على منبر الخطيب.

وأظهر المقطع حدوث مشادة بين الرجل الصاعد للمنبر وبعض المصلين حتى تمكنوا من إنزاله بالقوة، كما صوّر المقطع تواجد أحد رجال الأمن في المسجد ومشاركته في منع الشخص من الاستمرار في إلقاء خطبة الجمعة. ولم يُعرف بالتحديد السبب الذي دفع المصلين لاتخاذ مثل هذا الموقف؛ لكن تفيد معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرجل تظهر عليه آثار مرض ولم يكن يستطيع أداء الخطبة؛ لكن لم يتم التأكد من هذه المعلومات.