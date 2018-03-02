شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية

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رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل عدد من المصلين في أحد المساجد بمحافظة ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة لإنزال شخص كبير في السنّ من على منبر الخطيب.
وأظهر المقطع حدوث مشادة بين الرجل الصاعد للمنبر وبعض المصلين حتى تمكنوا من إنزاله بالقوة، كما صوّر المقطع تواجد أحد رجال الأمن في المسجد ومشاركته في منع الشخص من الاستمرار في إلقاء خطبة الجمعة. ولم يُعرف بالتحديد السبب الذي دفع المصلين لاتخاذ مثل هذا الموقف؛ لكن تفيد معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرجل تظهر عليه آثار مرض ولم يكن يستطيع أداء الخطبة؛ لكن لم يتم التأكد من هذه المعلومات.
رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل عدد من المصلين في أحد المساجد بمحافظة ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة لإنزال شخص كبير في السنّ من على منبر الخطيب.
وأظهر المقطع حدوث مشادة بين الرجل الصاعد للمنبر وبعض المصلين حتى تمكنوا من إنزاله بالقوة، كما صوّر المقطع تواجد أحد رجال الأمن في المسجد ومشاركته في منع الشخص من الاستمرار في إلقاء خطبة الجمعة. ولم يُعرف بالتحديد السبب الذي دفع المصلين لاتخاذ مثل هذا الموقف؛ لكن تفيد معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرجل تظهر عليه آثار مرض ولم يكن يستطيع أداء الخطبة؛ لكن لم يتم التأكد من هذه المعلومات.
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018