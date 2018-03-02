وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب

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الشروق اون لاين – سهام السعيدي:
اكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم الجمعة انه مستعد للمثول امام القضاء في حال ثبوت اي عملية تنصت خارج الأطر القانونية, وذلك في رده على تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب الذي قال فيها انه وضع تحت التنصت العشوائي.
وبخصوص حادثة محكمة بن عروس قال وزير الداخلية إن التحقيق جار في الغرض وان الوزارة تسعى أن تكون علاقتها طيبة مع كل الأطراف قائلا " مازلنا مراهقين ومازلنا نتدرب على الديمقراطية وأساليبها وقد تصدر أخطاء ونحن نسعى الى تصحيحها بالوفاق".
جاء ذلك على هامش حضور وزير الداخلية بقصر المعارض بالكرم للصالون الدولي للاجهزة والتقنيات الحديثة للسلامة تحت إشراف الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الإلكترونية والمركز التونسي للمعارض والمؤتمرات « CTF EXPO »
الشروق اون لاين – سهام السعيدي:
اكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم الجمعة انه مستعد للمثول امام القضاء في حال ثبوت اي عملية تنصت خارج الأطر القانونية, وذلك في رده على تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب الذي قال فيها انه وضع تحت التنصت العشوائي.
وبخصوص حادثة محكمة بن عروس قال وزير الداخلية إن التحقيق جار في الغرض وان الوزارة تسعى أن تكون علاقتها طيبة مع كل الأطراف قائلا " مازلنا مراهقين ومازلنا نتدرب على الديمقراطية وأساليبها وقد تصدر أخطاء ونحن نسعى الى تصحيحها بالوفاق".
جاء ذلك على هامش حضور وزير الداخلية بقصر المعارض بالكرم للصالون الدولي للاجهزة والتقنيات الحديثة للسلامة تحت إشراف الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الإلكترونية والمركز التونسي للمعارض والمؤتمرات « CTF EXPO »
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018