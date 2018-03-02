وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب

الشروق اون لاين – سهام السعيدي:

اكد وزير الداخلية لطفي براهم اليوم الجمعة انه مستعد للمثول امام القضاء في حال ثبوت اي عملية تنصت خارج الأطر القانونية, وذلك في رده على تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب الذي قال فيها انه وضع تحت التنصت العشوائي.

وبخصوص حادثة محكمة بن عروس قال وزير الداخلية إن التحقيق جار في الغرض وان الوزارة تسعى أن تكون علاقتها طيبة مع كل الأطراف قائلا " مازلنا مراهقين ومازلنا نتدرب على الديمقراطية وأساليبها وقد تصدر أخطاء ونحن نسعى الى تصحيحها بالوفاق".

جاء ذلك على هامش حضور وزير الداخلية بقصر المعارض بالكرم للصالون الدولي للاجهزة والتقنيات الحديثة للسلامة تحت إشراف الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة الإلكترونية والمركز التونسي للمعارض والمؤتمرات « CTF EXPO »