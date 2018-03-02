كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى

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02 مارس 2018
الشروق اون لاين – محمد الطاهر :
انتهت منذ قليل مباريات الدفعة الثانية من الجولة 20 للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية:
نجم المتلوي - مستقبل قابس (1-0)
الملعب القابسي- النادي البنزرتي (1-0)
الملعب التونسي- اولمبيك مدنين (1-0)
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي (0-1)
وكانت امس دارت الدفعة الاولى من الجولة 20 وكانت نتائجها كالتالي:
النادي الافريقي – ترجي جرجيس ( 4-0)
شبيبة القيروان – اتحاد بنقردان (2-0)
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي (0-1)
الترتيب
1-الترجي الرياضي 47
2-النجم الساحلي39
3-النادي الإفريقي39
4-النادي الصفاقسي34
5-الاتحاد المنستيري 33
6-شبيبة القيروان26
-الملعب التونسي26
8-مستقبل قابس25
9-نجم المتلوي24
10-النادي البنزرتي22 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)
-الملعب القابسي22
12-اتحاد بن قردان15
13-اولمبيك مدنين15
14-الترجي الجرجيسي14
الشروق اون لاين – محمد الطاهر :
انتهت منذ قليل مباريات الدفعة الثانية من الجولة 20 للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية:
نجم المتلوي - مستقبل قابس (1-0)
الملعب القابسي- النادي البنزرتي (1-0)
الملعب التونسي- اولمبيك مدنين (1-0)
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي (0-1)
وكانت امس دارت الدفعة الاولى من الجولة 20 وكانت نتائجها كالتالي:
النادي الافريقي – ترجي جرجيس ( 4-0)
شبيبة القيروان – اتحاد بنقردان (2-0)
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي (0-1)
الترتيب
1-الترجي الرياضي 47
2-النجم الساحلي39
3-النادي الإفريقي39
4-النادي الصفاقسي34
5-الاتحاد المنستيري 33
6-شبيبة القيروان26
-الملعب التونسي26
8-مستقبل قابس25
9-نجم المتلوي24
10-النادي البنزرتي22 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)
-الملعب القابسي22
12-اتحاد بن قردان15
13-اولمبيك مدنين15
14-الترجي الجرجيسي14
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018