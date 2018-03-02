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كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
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الأولى
كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018 | 17:12

الشروق اون لاين – محمد الطاهر :

انتهت منذ قليل مباريات الدفعة الثانية  من الجولة 20 للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية:

نجم المتلوي    - مستقبل قابس (1-0)               

الملعب القابسي- النادي البنزرتي (1-0)    

الملعب التونسي- اولمبيك مدنين (1-0)     

الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي (0-1)      

وكانت امس دارت الدفعة الاولى من الجولة 20 وكانت نتائجها كالتالي:

النادي الافريقي – ترجي جرجيس ( 4-0)

شبيبة القيروان – اتحاد بنقردان (2-0)

النادي الصفاقسي – النجم الساحلي (0-1)

الترتيب

1-الترجي الرياضي   47            

2-النجم الساحلي39  

3-النادي الإفريقي39         

4-النادي الصفاقسي34       

5-الاتحاد المنستيري  33            

6-شبيبة القيروان26

-الملعب التونسي26

8-مستقبل قابس25          

9-نجم المتلوي24                     

10-النادي البنزرتي22 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)   

-الملعب القابسي22          

12-اتحاد بن قردان15                

13-اولمبيك مدنين15                

14-الترجي الجرجيسي14          

 

 

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كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018 | 17:12

الشروق اون لاين – محمد الطاهر :

انتهت منذ قليل مباريات الدفعة الثانية  من الجولة 20 للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية:

نجم المتلوي    - مستقبل قابس (1-0)               

الملعب القابسي- النادي البنزرتي (1-0)    

الملعب التونسي- اولمبيك مدنين (1-0)     

الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي (0-1)      

وكانت امس دارت الدفعة الاولى من الجولة 20 وكانت نتائجها كالتالي:

النادي الافريقي – ترجي جرجيس ( 4-0)

شبيبة القيروان – اتحاد بنقردان (2-0)

النادي الصفاقسي – النجم الساحلي (0-1)

الترتيب

1-الترجي الرياضي   47            

2-النجم الساحلي39  

3-النادي الإفريقي39         

4-النادي الصفاقسي34       

5-الاتحاد المنستيري  33            

6-شبيبة القيروان26

-الملعب التونسي26

8-مستقبل قابس25          

9-نجم المتلوي24                     

10-النادي البنزرتي22 (خصم 6 نقاط بقرار من الفيفا)   

-الملعب القابسي22          

12-اتحاد بن قردان15                

13-اولمبيك مدنين15                

14-الترجي الجرجيسي14          

 

 

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