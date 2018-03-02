رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري ‎

تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:

رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإفراج عن المدون الصحبي العمري و تأجيل محاكمته إلى موعد لاحق

و يذكر ان القضية انطلقت إثر الشكاية التي تقدم بها مدير إقليم تونس ضد الصحبي العمري بسبب ما دونه في حقه و اعتبره مسا من شخصه و انتهاك لعرضه