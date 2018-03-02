المحترفة2: فرق الرالوي والشابة وحمام الانف تلتحق بمجموعة البلاي اوف

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 18 (الاخيرة ) من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى
النادي القربي - مستقبل المرسى (1-1)
ستير جرزونة - اتحاد تطاوين (2-4)
سكك الحديد الصفاقسي- قوافل قفصة (2-1)
أمل حمام سوسة- جمعية أريانة (0-1)
مستقبل القصرين- محيط قرقنة (0-0)
وهو ما يعني التحاق الرالوي بمجوعة البلاي اوف بعد تطاوين وقفصة
المجموعة الثانية
جندوبة الرياضية - نادي حمام الأنف (0-1)
جمعية جربة - الملعب الصفاقسي (2-1)
هلال الشابة - أولمبيك سيدي بوزيد (3-1)
سبورتينغ بن عروس- مستقبل سليمان(0-0)
الأولمبي الباجي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)
وهو ما يعني التحاق الشابة والهمهاما بسيدي بوزيد في البلاي اوف
الترتيب
المجموعة الاولى
1-اتحاد تطاوين 38
2-قوافل قفصة 34
3-سكك الحديد الصفاقسي 30
4- مستقبل المرسى 29
5-مستقبل القصرين 24
6-النادي القربي 23
7-امل حمام سوسة 21
8-محيط قرقنة 20
9-جمعية اريانة 19
10-ستير جرزونة 9
المجموعة الثانية
1- هلال شابة 28
2-اولمبيك سيدي بوزيد 27
3-نادي حمام الانف 25
-م. منزل بورقيبة 25
5- مستقبل سليمان 24
6- جندوبة الرياضية 23
-الملعب الصفاقسي 23
8-سبورتينغ بن عروس 21
9-الاولمبي الباجي 20
-جمعية جربة 20
نزول اريانة وجرزونة من المجموعة الاولى وباجة وجربة من المجموعة الثانية الى الرابطة الثالثة
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
دارت عشية اليوم مباريات الجولة 18 (الاخيرة ) من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :
المجموعة الاولى
النادي القربي - مستقبل المرسى (1-1)
ستير جرزونة - اتحاد تطاوين (2-4)
سكك الحديد الصفاقسي- قوافل قفصة (2-1)
أمل حمام سوسة- جمعية أريانة (0-1)
مستقبل القصرين- محيط قرقنة (0-0)
وهو ما يعني التحاق الرالوي بمجوعة البلاي اوف بعد تطاوين وقفصة
المجموعة الثانية
جندوبة الرياضية - نادي حمام الأنف (0-1)
جمعية جربة - الملعب الصفاقسي (2-1)
هلال الشابة - أولمبيك سيدي بوزيد (3-1)
سبورتينغ بن عروس- مستقبل سليمان(0-0)
الأولمبي الباجي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)
وهو ما يعني التحاق الشابة والهمهاما بسيدي بوزيد في البلاي اوف
الترتيب
المجموعة الاولى
1-اتحاد تطاوين 38
2-قوافل قفصة 34
3-سكك الحديد الصفاقسي 30
4- مستقبل المرسى 29
5-مستقبل القصرين 24
6-النادي القربي 23
7-امل حمام سوسة 21
8-محيط قرقنة 20
9-جمعية اريانة 19
10-ستير جرزونة 9
المجموعة الثانية
1- هلال شابة 28
2-اولمبيك سيدي بوزيد 27
3-نادي حمام الانف 25
-م. منزل بورقيبة 25
5- مستقبل سليمان 24
6- جندوبة الرياضية 23
-الملعب الصفاقسي 23
8-سبورتينغ بن عروس 21
9-الاولمبي الباجي 20
-جمعية جربة 20
نزول اريانة وجرزونة من المجموعة الاولى وباجة وجربة من المجموعة الثانية الى الرابطة الثالثة
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018