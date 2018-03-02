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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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المحترفة2: فرق الرالوي والشابة وحمام الانف تلتحق بمجموعة البلاي اوف
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الأولى
المحترفة2: فرق الرالوي والشابة وحمام الانف تلتحق بمجموعة البلاي اوف
02 مارس 2018 | 16:48

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

دارت عشية اليوم مباريات الجولة 18 (الاخيرة )  من بطولة الرابطة  المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :

المجموعة الاولى

النادي القربي  - مستقبل المرسى (1-1)   

ستير جرزونة - اتحاد تطاوين  (2-4)      

سكك الحديد الصفاقسي- قوافل قفصة (2-1)       

أمل حمام سوسة- جمعية أريانة (0-1)      

مستقبل القصرين- محيط قرقنة (0-0)      

وهو ما يعني التحاق الرالوي بمجوعة البلاي اوف بعد تطاوين وقفصة

المجموعة الثانية

جندوبة الرياضية -  نادي حمام الأنف (0-1)      

جمعية جربة   - الملعب الصفاقسي   (2-1)

هلال الشابة    - أولمبيك سيدي بوزيد (3-1)               

سبورتينغ بن عروس- مستقبل سليمان(0-0)

الأولمبي الباجي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)       

وهو ما يعني التحاق الشابة والهمهاما بسيدي بوزيد في البلاي اوف

الترتيب

المجموعة الاولى

1-اتحاد تطاوين 38

2-قوافل قفصة 34

3-سكك الحديد الصفاقسي 30

4- مستقبل المرسى 29

5-مستقبل القصرين 24

6-النادي القربي 23

7-امل حمام سوسة  21

8-محيط قرقنة 20

9-جمعية اريانة 19

10-ستير جرزونة 9

المجموعة الثانية

1- هلال شابة 28

2-اولمبيك سيدي بوزيد 27

3-نادي حمام الانف 25

-م. منزل بورقيبة 25

5- مستقبل سليمان 24

6- جندوبة الرياضية 23

-الملعب الصفاقسي 23

8-سبورتينغ بن عروس 21

9-الاولمبي الباجي 20

-جمعية جربة 20

نزول اريانة وجرزونة من المجموعة الاولى وباجة وجربة من المجموعة الثانية الى الرابطة الثالثة

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الأولى
المحترفة2: فرق الرالوي والشابة وحمام الانف تلتحق بمجموعة البلاي اوف
02 مارس 2018 | 16:48

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

دارت عشية اليوم مباريات الجولة 18 (الاخيرة )  من بطولة الرابطة  المحترفة الثانية لكرة القدم وقد اسفرت عن النتائج التالية :

المجموعة الاولى

النادي القربي  - مستقبل المرسى (1-1)   

ستير جرزونة - اتحاد تطاوين  (2-4)      

سكك الحديد الصفاقسي- قوافل قفصة (2-1)       

أمل حمام سوسة- جمعية أريانة (0-1)      

مستقبل القصرين- محيط قرقنة (0-0)      

وهو ما يعني التحاق الرالوي بمجوعة البلاي اوف بعد تطاوين وقفصة

المجموعة الثانية

جندوبة الرياضية -  نادي حمام الأنف (0-1)      

جمعية جربة   - الملعب الصفاقسي   (2-1)

هلال الشابة    - أولمبيك سيدي بوزيد (3-1)               

سبورتينغ بن عروس- مستقبل سليمان(0-0)

الأولمبي الباجي- ملعب منزل بورقيبة (1-0)       

وهو ما يعني التحاق الشابة والهمهاما بسيدي بوزيد في البلاي اوف

الترتيب

المجموعة الاولى

1-اتحاد تطاوين 38

2-قوافل قفصة 34

3-سكك الحديد الصفاقسي 30

4- مستقبل المرسى 29

5-مستقبل القصرين 24

6-النادي القربي 23

7-امل حمام سوسة  21

8-محيط قرقنة 20

9-جمعية اريانة 19

10-ستير جرزونة 9

المجموعة الثانية

1- هلال شابة 28

2-اولمبيك سيدي بوزيد 27

3-نادي حمام الانف 25

-م. منزل بورقيبة 25

5- مستقبل سليمان 24

6- جندوبة الرياضية 23

-الملعب الصفاقسي 23

8-سبورتينغ بن عروس 21

9-الاولمبي الباجي 20

-جمعية جربة 20

نزول اريانة وجرزونة من المجموعة الاولى وباجة وجربة من المجموعة الثانية الى الرابطة الثالثة

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