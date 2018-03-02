توقف حركة الجولان بتقاطع السكة براكة الساحل ليل غد السبت بسبب اشغال تعبيد

أعلنت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التونسيّة، ان حركة الجولان ستتوقف بتقاطع السكّة مع طريق سيدي الجديدي (النقطة الكيلومترية 63+499 ببرّاكة الساحل) يوم السبت 03 مارس 2018 انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا.

وعزت الشركة ، في بلاغ لها الجمعة ، توقف حركة الجولان الى أشغال تعبيد تقاطع السكّة الحديديّة مع الطريق علما وان الشركة تعمل على تنفيذ عمليات لاعادة تجديد بعض التقاطعات والتي ادت في عدة مرات الى ارتكاب حوادث مرورية.

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