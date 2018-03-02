المنظمة التونسية للأطباء الشبان تلوح بتعميم اضراب الاطباء المتربصين بجميع الاقسام الطبية

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قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري اليوم الجمعة إن الاجتماعات العامة المنعقدة في كليات الطب الأربع أقرت تعميم إيقاف العمل الاحتجاجي، الذي ينفذه الاطباء الداخليون والمقيمون منذ بداية فيفري المنقضي، بجميع الأقسام الطبية بما في ذلك الأقسام الاستعجالية وأقسام الانعاش، وسحب المتربصين من كافة مواقع التربص. ولم تحدد هذه الاجتماعات تاريخ هذا التحرك التصعيدي، وفق الهنشيري.
وأضاف الهنشيري خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن العمل بنظام الاستمرار سيكون بداية من يوم الاثنين 5 مارس 2018 من الساعة الثانية زوالا الى الثامنة صباحا من اليوم الموالي لتامين الحالات الاستعجالية الحياتية، بعد ان كان الاطباء المتربصون يؤمنون حصص الاستمرار على مدى 24 ساعة أي من الثامنة صباحا الى الثامنة من صباح يوم الغد.
وأكد المتحدث انه في حال تعنت سلطة الاشراف وعدم استجابتها جديا مع مطالب الاطباء سيتم ايقاف التربصات بشكل كلي، قائلا "انه على وزارة الصحة اليوم تحمل تبعات استهتارها وعدم ايمانها بمبدأ تواصل الدولة".
وشدد على ان احتجاجات الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب الذين يقاطعون الدروس والتربصات والامتحانات، ستتواصل إلى حين امضاء محضر اتفاق يوثق التزامات وزير الصحة بخصوص النقاط المطروحة ويضمن تحقيق المطالب المرفوعة، مستنكرا "سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المطالب المرفوعة منذ سبع سنوات"، حسب قوله.
وبين رئيس منظمة الاطباء الشبان ان الجلسات المتواترة مع وزارة الصحة لم تفض الى امضاء مشروع الاتفاق التي تمت صياغته بالتعاون مع وحدة التشريع والنزاعات بالوزارة، مشيرا الى ان اجتماعات تلتها مع رئيس الحكومة تعهد فيها بنشر النظام الاساسي الخاص في الرائد الرسمي والتدخل لدى وزارة الاشراف من اجل حل الازمة القائمة.
واعتبر ان وزارة الصحة قد تعمدت الاستمرار في التهرب من التعهد الكتابي حيث لم تتلق المنظمة اي رد على مقترح محضر الاتفاق الذي تم تسلميه الى مدير ديوان وزير الصحة يوم 26 فيفري 2018
وذكر في هذا السياق بان تحرك المنظمة التونسية للأطباء الشبان قد دخل في اليوم 25 على التوالي من اجل تحقيق اربعة مطالب اساسية تم امضاء ثلاثة محاضر اتفاق في شأنها ولم يقع تفعيلها الى حد الساعة، حسب تصريحه.
وتتمثل مطالب الاطباء الشبان، حسب المتحدث، في نشر النظام الاساسي الخاص بالمتربصين الداخلين والمقيمين، في الصيغة المتفق عليها في فيفري 2017، والحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعدم دمجها مع شهادة الاختصاص، ومراجعة شروط الاعفاء من الخدمة الوطنية بما يضمن المساواة مع باقي المواطنين التونسيين، اضافة الى مراجعة اجور الاطباء الاجانب الدارسين بكليات تونسية لضمان التساوي مع نظرائهم التونسيين من مقيمين وداخليين.
قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري اليوم الجمعة إن الاجتماعات العامة المنعقدة في كليات الطب الأربع أقرت تعميم إيقاف العمل الاحتجاجي، الذي ينفذه الاطباء الداخليون والمقيمون منذ بداية فيفري المنقضي، بجميع الأقسام الطبية بما في ذلك الأقسام الاستعجالية وأقسام الانعاش، وسحب المتربصين من كافة مواقع التربص. ولم تحدد هذه الاجتماعات تاريخ هذا التحرك التصعيدي، وفق الهنشيري.
وأضاف الهنشيري خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن العمل بنظام الاستمرار سيكون بداية من يوم الاثنين 5 مارس 2018 من الساعة الثانية زوالا الى الثامنة صباحا من اليوم الموالي لتامين الحالات الاستعجالية الحياتية، بعد ان كان الاطباء المتربصون يؤمنون حصص الاستمرار على مدى 24 ساعة أي من الثامنة صباحا الى الثامنة من صباح يوم الغد.
وأكد المتحدث انه في حال تعنت سلطة الاشراف وعدم استجابتها جديا مع مطالب الاطباء سيتم ايقاف التربصات بشكل كلي، قائلا "انه على وزارة الصحة اليوم تحمل تبعات استهتارها وعدم ايمانها بمبدأ تواصل الدولة".
وشدد على ان احتجاجات الأطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب الذين يقاطعون الدروس والتربصات والامتحانات، ستتواصل إلى حين امضاء محضر اتفاق يوثق التزامات وزير الصحة بخصوص النقاط المطروحة ويضمن تحقيق المطالب المرفوعة، مستنكرا "سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة وعدم جديتها في التعامل مع المطالب المرفوعة منذ سبع سنوات"، حسب قوله.
وبين رئيس منظمة الاطباء الشبان ان الجلسات المتواترة مع وزارة الصحة لم تفض الى امضاء مشروع الاتفاق التي تمت صياغته بالتعاون مع وحدة التشريع والنزاعات بالوزارة، مشيرا الى ان اجتماعات تلتها مع رئيس الحكومة تعهد فيها بنشر النظام الاساسي الخاص في الرائد الرسمي والتدخل لدى وزارة الاشراف من اجل حل الازمة القائمة.
واعتبر ان وزارة الصحة قد تعمدت الاستمرار في التهرب من التعهد الكتابي حيث لم تتلق المنظمة اي رد على مقترح محضر الاتفاق الذي تم تسلميه الى مدير ديوان وزير الصحة يوم 26 فيفري 2018
وذكر في هذا السياق بان تحرك المنظمة التونسية للأطباء الشبان قد دخل في اليوم 25 على التوالي من اجل تحقيق اربعة مطالب اساسية تم امضاء ثلاثة محاضر اتفاق في شأنها ولم يقع تفعيلها الى حد الساعة، حسب تصريحه.
وتتمثل مطالب الاطباء الشبان، حسب المتحدث، في نشر النظام الاساسي الخاص بالمتربصين الداخلين والمقيمين، في الصيغة المتفق عليها في فيفري 2017، والحفاظ على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعدم دمجها مع شهادة الاختصاص، ومراجعة شروط الاعفاء من الخدمة الوطنية بما يضمن المساواة مع باقي المواطنين التونسيين، اضافة الى مراجعة اجور الاطباء الاجانب الدارسين بكليات تونسية لضمان التساوي مع نظرائهم التونسيين من مقيمين وداخليين.
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018