تونس تحتضن الدّورة الخامسة للصّالون الدّولي للصّحة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يحتضن قصر المعارض بالكرم من 7 إلى 10 مارس 2018 الدّورة الخامسة للصّالون الدّولي للصّحة. وتسهر على تنظيم هذا الحدث شركة معرض تونس الدّوليّ بإشراف وزارة الصّحة العموميّة بالتّعاون مع الجامعة الوطنيّة للصّحة والنّقابات المهنيّة في قطاع الصّحة.

ويأتي هذا الصّالون في خضمّ الأنشطة التّرويجيّة الرّامية إلى مزيد التّعريف بفرص الاستثمار والتّصدير في قطاع الصّحة وجعل تونس قطبا إقليميّا لتصدير الخدمات الصّحيّة والأدوية.

وقد سجّل الصّالون مشاركة أكثر من 100 عارض، إضافة للهياكل المهنيّة ومؤسّسات التّأطير والنّهوض بالقطاع.