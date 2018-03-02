وزير الثقافة يطٰلع على برنامج مهرجان المسرح التجريبي بمدنين

الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب:

ألتقى وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في مكتبه صباح اليوم مدير المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بمدنين جمال شندول رفقة المسرحي علي اليحياوي المدير الفني للمهرجان الوطني للمسرح التجريبي وأطلع الوزير على أستعدادات المركز لتنظيم الدورة 21 للمهرجان الوطني للمسرح التجريبي بمدنين التي ستكون بين 21 و28 أفريل القادم ومشروع البرنامج كما أطلع على تطوٌر أشغال تهيئة القسط الثاني من المركز والمشاريع المستقبلية التي ينوي المركز أنجازها

وعبّر الوزير على حرص الوزارة على توفير كل الدٌعم للجهات الداخلية التي تحظى بأولوية مطلقة في ميزانية الوزارة في إطار سياسة التمييز الإيجابي التي أقرها الدستور التونسي .