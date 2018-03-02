عائلة تعتصم أمام ولاية سوسة مطالبة بالنور الكهربائي

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

قامت عائلة أصيلة النفيضة صباح اليوم بالاعتصام امام مقر ولاية سوسة وذلك للمطالبة بتمكينهم من النور الكهربائي وقد أكد الأب محمد فيراوي انه ينوي الاعتصام حتى تتحقق مطالبه الذي اعتبرها حقا دستوريا حسب تعبيره.

وفي نفس السياق أكد المواطن محمد للشروق اون لاين انه محروم من النور الكهربائي منذ سنة 2014 مما دفع بإبنته إلى الانقطاع عن الدراسة في حين تحصل ابنه على معدل 17 من خلال المراجعة على ضوء فوانيس انارة الشارع.

وقد هدد انه في صورة عدم سماعه من والي الجهة وتمكينه من حقه فإنه سيتحول إلى السكة الحديد صحبة أطفاله ويقدم على الانتحار حسب تعبيره.