عائلة تعتصم أمام ولاية سوسة مطالبة بالنور الكهربائي

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سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
قامت عائلة أصيلة النفيضة صباح اليوم بالاعتصام امام مقر ولاية سوسة وذلك للمطالبة بتمكينهم من النور الكهربائي وقد أكد الأب محمد فيراوي انه ينوي الاعتصام حتى تتحقق مطالبه الذي اعتبرها حقا دستوريا حسب تعبيره.
وفي نفس السياق أكد المواطن محمد للشروق اون لاين انه محروم من النور الكهربائي منذ سنة 2014 مما دفع بإبنته إلى الانقطاع عن الدراسة في حين تحصل ابنه على معدل 17 من خلال المراجعة على ضوء فوانيس انارة الشارع.
وقد هدد انه في صورة عدم سماعه من والي الجهة وتمكينه من حقه فإنه سيتحول إلى السكة الحديد صحبة أطفاله ويقدم على الانتحار حسب تعبيره.
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:
قامت عائلة أصيلة النفيضة صباح اليوم بالاعتصام امام مقر ولاية سوسة وذلك للمطالبة بتمكينهم من النور الكهربائي وقد أكد الأب محمد فيراوي انه ينوي الاعتصام حتى تتحقق مطالبه الذي اعتبرها حقا دستوريا حسب تعبيره.
وفي نفس السياق أكد المواطن محمد للشروق اون لاين انه محروم من النور الكهربائي منذ سنة 2014 مما دفع بإبنته إلى الانقطاع عن الدراسة في حين تحصل ابنه على معدل 17 من خلال المراجعة على ضوء فوانيس انارة الشارع.
وقد هدد انه في صورة عدم سماعه من والي الجهة وتمكينه من حقه فإنه سيتحول إلى السكة الحديد صحبة أطفاله ويقدم على الانتحار حسب تعبيره.
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018