رئيس الفيفا يبشر المشجعات الإيرانيات

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن الفيفا واثق من اقتراب رفع الحظر، المفروض على دخول النساء، إلى الملاعب في إيران.

وكانت وزارة الرياضة الإيرانية، قد اقترحت تخصيص أقسام للعائلات، في المدرجات، لكن رجال الدين رفضوا المقترح.

ومع ذلك، قال إنفانتينو، خلال مؤتمر حول المساواة والإدماج في كرة القدم، بزيوريخ: "تلقيت تعهدات بأن المرأة في إيران، سيكون لها الحق، في دخول ملاعب كرة القدم".

وأضاف إنفانتينو، الذي حضر أمس الخميس، مباراة ديربي طهران، بين فريقي استقلال طهران وبيرسيبوليس: "في دولة كبيرة مثل إيران، لا يزال يمكن تحقيق المزيد بالتأكيد".

وكالات