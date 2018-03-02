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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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مالك الجزيري يطمع في إنجاز تاريخي ببطولة دبي للتنس
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الأولى
مالك الجزيري يطمع في إنجاز تاريخي ببطولة دبي للتنس
02 مارس 2018 | 14:56

يخوض اللاعب التونسي، مالك الجزيري، مباراة  الدور نصف النهائي لبطولة دبي المفتوحة للتنس، الجمعة، حيث سيواجه الإسباني روبرتو باوتيستا، المصنف 23 عالميًا.

وتأهل باوتيستا، بعدما أزاح الكرواتي، بورنا كوريتش، المصنف 50 عالميًا، بالفوز عليه أمس الخميس، بنتيجة 7-6 و6-4، في مباراة امتدت ساعة و42 دقيقة.

وصعد مالك الجزيري لأول مرة في مسيرته إلى نصف نهائي بطولة من فئة الــ500 نقطة، بإقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف (82 عالميًا) بمجموعتين لمجموعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيتقابل فيها البطل التونسي مع الإسباني باوتيستا، حيث يأمل الجزيري في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، علمًا بأنه ضمن الحصول على 180 نقطة، مما يضمن للبطل التونسي القفز من المركز 117 إلى 84 عالميًا.

يذكر أن مالك الجزيري، يشارك في البطولة بعدما تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة من أجل الدخول مباشرة للجدول الرئيسي دون المرور بجدول التصفيات.

وكالات
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الأولى
مالك الجزيري يطمع في إنجاز تاريخي ببطولة دبي للتنس
02 مارس 2018 | 14:56

يخوض اللاعب التونسي، مالك الجزيري، مباراة  الدور نصف النهائي لبطولة دبي المفتوحة للتنس، الجمعة، حيث سيواجه الإسباني روبرتو باوتيستا، المصنف 23 عالميًا.

وتأهل باوتيستا، بعدما أزاح الكرواتي، بورنا كوريتش، المصنف 50 عالميًا، بالفوز عليه أمس الخميس، بنتيجة 7-6 و6-4، في مباراة امتدت ساعة و42 دقيقة.

وصعد مالك الجزيري لأول مرة في مسيرته إلى نصف نهائي بطولة من فئة الــ500 نقطة، بإقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف (82 عالميًا) بمجموعتين لمجموعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي سيتقابل فيها البطل التونسي مع الإسباني باوتيستا، حيث يأمل الجزيري في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، علمًا بأنه ضمن الحصول على 180 نقطة، مما يضمن للبطل التونسي القفز من المركز 117 إلى 84 عالميًا.

يذكر أن مالك الجزيري، يشارك في البطولة بعدما تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة من أجل الدخول مباشرة للجدول الرئيسي دون المرور بجدول التصفيات.

وكالات
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