الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من... كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 للمحترفة... كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة...
الوطنية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي
02 مارس 2018 | 15:07

تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مع حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي الذي يؤدّي زيارة رسمية إلى تونس من 28 فيفري إلى 4 مارس 2018، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب.

وأكّد رئيس الدولة "عمق ومتانة الروابط الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين وعبّر بالمناسبة عن حرص تونس واستعدادها لمزيد تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام البلدين وتجسيما لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والإندماج"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

من جانبه، نوّه حبيب المالكي بما تحقّق لتونس على درب تكريس الديمقراطية والحرية وشدّد على أهمية الإستفادة المثلى من فرص وإمكانيات التعاون والشراكة المتاحة من الجانبين لإرساء تعاون ناجع في شتى الميادين".

وتمّ خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها بالخصوص تفعيل العمل المغاربي المشترك وتعزيز التكامل والإندماج بين الدول المغاربية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وحمّل قايد السبسي، رئيس البرلمان المغربي، نقل تحياته إلى الملك محمّد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.

تقرؤون أيضا
جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018 السّاعة 18:53
انعقدت عشية اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التكوين المهني...
المزيد >>
وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018 السّاعة 17:27
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: اكد وزير...
المزيد >>
رئيس الحكومة يستقبل رئيس جمعية القضاة ‎
02 مارس 2018 السّاعة 16:55
تونس - الشروق اون لاين - ايمان افاد المكتب...
المزيد >>
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي
02 مارس 2018 السّاعة 15:07
تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي
02 مارس 2018 | 15:07

تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مع حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي الذي يؤدّي زيارة رسمية إلى تونس من 28 فيفري إلى 4 مارس 2018، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب.

وأكّد رئيس الدولة "عمق ومتانة الروابط الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين وعبّر بالمناسبة عن حرص تونس واستعدادها لمزيد تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام البلدين وتجسيما لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والإندماج"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

من جانبه، نوّه حبيب المالكي بما تحقّق لتونس على درب تكريس الديمقراطية والحرية وشدّد على أهمية الإستفادة المثلى من فرص وإمكانيات التعاون والشراكة المتاحة من الجانبين لإرساء تعاون ناجع في شتى الميادين".

وتمّ خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها بالخصوص تفعيل العمل المغاربي المشترك وتعزيز التكامل والإندماج بين الدول المغاربية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وحمّل قايد السبسي، رئيس البرلمان المغربي، نقل تحياته إلى الملك محمّد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.

تقرؤون أيضا
جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018 السّاعة 18:53
انعقدت عشية اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التكوين المهني...
المزيد >>
وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018 السّاعة 17:27
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: اكد وزير...
المزيد >>
رئيس الحكومة يستقبل رئيس جمعية القضاة ‎
02 مارس 2018 السّاعة 16:55
تونس - الشروق اون لاين - ايمان افاد المكتب...
المزيد >>
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي
02 مارس 2018 السّاعة 15:07
تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من... كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 للمحترفة... كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة...
﻿