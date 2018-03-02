رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي

تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مع حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي الذي يؤدّي زيارة رسمية إلى تونس من 28 فيفري إلى 4 مارس 2018، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب.

وأكّد رئيس الدولة "عمق ومتانة الروابط الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين وعبّر بالمناسبة عن حرص تونس واستعدادها لمزيد تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام البلدين وتجسيما لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والإندماج"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

من جانبه، نوّه حبيب المالكي بما تحقّق لتونس على درب تكريس الديمقراطية والحرية وشدّد على أهمية الإستفادة المثلى من فرص وإمكانيات التعاون والشراكة المتاحة من الجانبين لإرساء تعاون ناجع في شتى الميادين".

وتمّ خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها بالخصوص تفعيل العمل المغاربي المشترك وتعزيز التكامل والإندماج بين الدول المغاربية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وحمّل قايد السبسي، رئيس البرلمان المغربي، نقل تحياته إلى الملك محمّد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.