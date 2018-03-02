رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي

-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مع حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي الذي يؤدّي زيارة رسمية إلى تونس من 28 فيفري إلى 4 مارس 2018، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب.
وأكّد رئيس الدولة "عمق ومتانة الروابط الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين وعبّر بالمناسبة عن حرص تونس واستعدادها لمزيد تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام البلدين وتجسيما لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والإندماج"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
من جانبه، نوّه حبيب المالكي بما تحقّق لتونس على درب تكريس الديمقراطية والحرية وشدّد على أهمية الإستفادة المثلى من فرص وإمكانيات التعاون والشراكة المتاحة من الجانبين لإرساء تعاون ناجع في شتى الميادين".
وتمّ خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها بالخصوص تفعيل العمل المغاربي المشترك وتعزيز التكامل والإندماج بين الدول المغاربية وتطورات الأوضاع في ليبيا.
وحمّل قايد السبسي، رئيس البرلمان المغربي، نقل تحياته إلى الملك محمّد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.
تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مع حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي الذي يؤدّي زيارة رسمية إلى تونس من 28 فيفري إلى 4 مارس 2018، بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب.
وأكّد رئيس الدولة "عمق ومتانة الروابط الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين وعبّر بالمناسبة عن حرص تونس واستعدادها لمزيد تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات الماثلة أمام البلدين وتجسيما لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والإندماج"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
من جانبه، نوّه حبيب المالكي بما تحقّق لتونس على درب تكريس الديمقراطية والحرية وشدّد على أهمية الإستفادة المثلى من فرص وإمكانيات التعاون والشراكة المتاحة من الجانبين لإرساء تعاون ناجع في شتى الميادين".
وتمّ خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها بالخصوص تفعيل العمل المغاربي المشترك وتعزيز التكامل والإندماج بين الدول المغاربية وتطورات الأوضاع في ليبيا.
وحمّل قايد السبسي، رئيس البرلمان المغربي، نقل تحياته إلى الملك محمّد السادس وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018