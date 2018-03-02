المنستير: رفض 3 مطالب ترشّح لقائمة حزبية وقائمتين مستقلتين

أصدر مجلس المداولات الراجع بالنظر إلى الهيئة الفرعية للانتخابات في المنستير 3 قرارات رفض تخص مطالب ترشح للانتخابات البلدية القادمة (6 ماي 2018)، قدمتها قائمة حزبية وقائمتان مستقلتان من مجموع 190 قائمة قدمت مطالب ترشحها وفق ما أفاد به الناطق باسم الهيئة الفرعية للانتخابات، بليغ قاسم، اليوم الجمعة.

وأضاف، في تصريح لـ(وات)، أنّ 19 قائمة أخرى استجابت لتنابيه التحيين وسيقع، غدا السبت، تعليق القائمات المقبولة في مقرّ الإدارة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجهة وفي موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة.

وكانت 190 قائمة من بينها 5 قائمات ائتلافية و90 حزبية و95 مستقلة موزعة على 31 دائرة انتخابية بولاية المنستير قدمت ملفات ترشحها للانتخابات البلدية لسنة 2018 ، خلال فترة قبول الترشحات التي تواصلت من 15 إلى 22 فيفري المنقضي.