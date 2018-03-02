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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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في "مون اسبوار": عائشة عثمان تحوّل جزائرية الى شبيهة كندا علوش
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الثقافي
في "مون اسبوار": عائشة عثمان تحوّل جزائرية الى شبيهة كندا علوش
02 مارس 2018 | 14:22

تواصل قناة النهار الجزائرية بث برنامج "مون اسبوار" للإعلامية التونسية عائشة عثمان، والذي حقق في حلقاته الأولى نسبة مشاهدة عالية، وتبث النهار الجزائرية مساء اليوم الجمعة 2 مارس على الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس الحلقة الثالثة من "مون اسبوار" الذي يعنى بعمليات التجميل، وفي حلقة هذا المساء تشاهدون قصة مدربة كرة الطائرة الجزائرية فطيمة دعماش، أرملة أحد شهداء العشرية السوداء بالجزائر.

فطيمة التي انشغلت طيلة سنوات بتربية ابنها الوحيد بعد استشهاد زوجها أهملت مظهرها وأناقتها، لكن وبفضل مشاركتها في "مون اسبوار" عادت الثقة مجددا لفطيمة التي أجرت أكثر من عملية تجميل منها شفط دهون البطن وتجميل الأنف والوجنتين وتقويم الأسنان وشفط دهون تحت الذقن اضافة الى اهتمام البرنامج بالشكل الخارجي لفطيمة، التي تحولت بفضل هذه العملية الى شبيهة الممثلة السورية كندا علوش. وقد عبرت الجزائرية فطيمة عن سعادتها وفرحتها بشكلها الجديد.

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الثقافي
في "مون اسبوار": عائشة عثمان تحوّل جزائرية الى شبيهة كندا علوش
02 مارس 2018 | 14:22

تواصل قناة النهار الجزائرية بث برنامج "مون اسبوار" للإعلامية التونسية عائشة عثمان، والذي حقق في حلقاته الأولى نسبة مشاهدة عالية، وتبث النهار الجزائرية مساء اليوم الجمعة 2 مارس على الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس الحلقة الثالثة من "مون اسبوار" الذي يعنى بعمليات التجميل، وفي حلقة هذا المساء تشاهدون قصة مدربة كرة الطائرة الجزائرية فطيمة دعماش، أرملة أحد شهداء العشرية السوداء بالجزائر.

فطيمة التي انشغلت طيلة سنوات بتربية ابنها الوحيد بعد استشهاد زوجها أهملت مظهرها وأناقتها، لكن وبفضل مشاركتها في "مون اسبوار" عادت الثقة مجددا لفطيمة التي أجرت أكثر من عملية تجميل منها شفط دهون البطن وتجميل الأنف والوجنتين وتقويم الأسنان وشفط دهون تحت الذقن اضافة الى اهتمام البرنامج بالشكل الخارجي لفطيمة، التي تحولت بفضل هذه العملية الى شبيهة الممثلة السورية كندا علوش. وقد عبرت الجزائرية فطيمة عن سعادتها وفرحتها بشكلها الجديد.

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في "مون اسبوار": عائشة عثمان تحوّل جزائرية الى شبيهة كندا علوش
02 مارس 2018 السّاعة 14:22
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01 مارس 2018 السّاعة 21:00
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