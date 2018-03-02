في "مون اسبوار": عائشة عثمان تحوّل جزائرية الى شبيهة كندا علوش

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تواصل قناة النهار الجزائرية بث برنامج "مون اسبوار" للإعلامية التونسية عائشة عثمان، والذي حقق في حلقاته الأولى نسبة مشاهدة عالية، وتبث النهار الجزائرية مساء اليوم الجمعة 2 مارس على الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس الحلقة الثالثة من "مون اسبوار" الذي يعنى بعمليات التجميل، وفي حلقة هذا المساء تشاهدون قصة مدربة كرة الطائرة الجزائرية فطيمة دعماش، أرملة أحد شهداء العشرية السوداء بالجزائر.
فطيمة التي انشغلت طيلة سنوات بتربية ابنها الوحيد بعد استشهاد زوجها أهملت مظهرها وأناقتها، لكن وبفضل مشاركتها في "مون اسبوار" عادت الثقة مجددا لفطيمة التي أجرت أكثر من عملية تجميل منها شفط دهون البطن وتجميل الأنف والوجنتين وتقويم الأسنان وشفط دهون تحت الذقن اضافة الى اهتمام البرنامج بالشكل الخارجي لفطيمة، التي تحولت بفضل هذه العملية الى شبيهة الممثلة السورية كندا علوش. وقد عبرت الجزائرية فطيمة عن سعادتها وفرحتها بشكلها الجديد.
تواصل قناة النهار الجزائرية بث برنامج "مون اسبوار" للإعلامية التونسية عائشة عثمان، والذي حقق في حلقاته الأولى نسبة مشاهدة عالية، وتبث النهار الجزائرية مساء اليوم الجمعة 2 مارس على الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس الحلقة الثالثة من "مون اسبوار" الذي يعنى بعمليات التجميل، وفي حلقة هذا المساء تشاهدون قصة مدربة كرة الطائرة الجزائرية فطيمة دعماش، أرملة أحد شهداء العشرية السوداء بالجزائر.
فطيمة التي انشغلت طيلة سنوات بتربية ابنها الوحيد بعد استشهاد زوجها أهملت مظهرها وأناقتها، لكن وبفضل مشاركتها في "مون اسبوار" عادت الثقة مجددا لفطيمة التي أجرت أكثر من عملية تجميل منها شفط دهون البطن وتجميل الأنف والوجنتين وتقويم الأسنان وشفط دهون تحت الذقن اضافة الى اهتمام البرنامج بالشكل الخارجي لفطيمة، التي تحولت بفضل هذه العملية الى شبيهة الممثلة السورية كندا علوش. وقد عبرت الجزائرية فطيمة عن سعادتها وفرحتها بشكلها الجديد.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018