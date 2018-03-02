وزارة التربية واتحاد الشغل: "أزمة التعليم الثانوي تسير نحو الانفراج"

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تسير الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، نحو الانفراج في اطار المفاوضات المتواصلة بين الطرفين، ليتم على اثر ذلك تمكين تلاميذ الإعدادي والثانوي من بطاقات أعدادهم للسداسي الأول بعد قرار حجبها والسداسي الثاني، وفق ما أفاد به (وات) كل من رئيس ديوان وزير التربية محمد بن علي الوسلاتي والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهري.
وطمأن المتحدثان في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأولياء والتلاميذ بأنه "لن تكون هناك سنة بيضاء وستنتهي السنة الدراسية الحالية على ما يرام".
وأكد رئيس ديوان وزير التربية محمد بن علي الوسلاتي، أن الوزارة تعول في التوصل إلى حل، على المفاوضات المتواصلة مع الطرف النقابي بشأن بعض المسائل العالقة التي كانت وراء قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بمواصلة حجب أعداد التلاميذ للسداسي الثاني.
وقال إن "المفاوضات مع الطرف النقابي مازالت متواصلة ولم تصل حد الانسداد وعليه نأمل التوصل في إطارها إلى حل بشأن بقية المطالب النقابية العالقة بعد أن تمت تسوية البعض منها، وبالتالي تمكين كل تلميذ وولي من حقه في الحصول على بطاقة الأعداد الخاصة بكل سداسي وتفادي قرار حجب الأعداد".
وأوضح ان المسائل التي كان بالإمكان حلها قد تم الاتفاق بشأنها خلال الجلستين التفاوضيتين السابقتين، لتظل بقية النقاط العالقة مطروحة على طاولة النقاش والحوار خلال الجولة الثانية من المفاوضات". وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، "نحن سائرون على طريق الحل في اطار المفاوضات مع الوزارة، التي نأمل أن تكون جدية، والنقابات على قدر كبير من المسؤولية ولن تكون هناك سنة بيضاء".
وأضاف إن "التأخير الحاصل على مستوى تسليم الأعداد مرده عدم تجاوب الوزارة"، مشددا على ضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته والتوصل إلى حلول ناجعة حتى تنتهي السنة الدراسية في احسن الظروف.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 27 فيفري 2018 قد قررت مواصلة حجب الأعداد للسداسي الثاني، وتنظيم تجمّع احتجاجي يوم 22 مارس أمام وزارة التربية وتنفيذ إضراب حضوري يوم 28 مارس 2018 يذكر انه تطبيقا لقرار حجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة، الصادر عن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الماضي، قام المدرّسون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بإصلاح كافّة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدّهم بأوراق الامتحانات، وامتنعوا عن تسليم جداول الأعداد إلى الإدارة، الأمر الذي أثار حفيظة فئة واسعة من العائلات التي اعتبرت ان هذا القرار يحرم أبناءهم من حقهم في الحصول على معدلاتهم ولا يمكنهم من الاطلاع على نتائج استثمارهم في تعليم ابنائهم طيلة ستة أشهر.
تسير الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، نحو الانفراج في اطار المفاوضات المتواصلة بين الطرفين، ليتم على اثر ذلك تمكين تلاميذ الإعدادي والثانوي من بطاقات أعدادهم للسداسي الأول بعد قرار حجبها والسداسي الثاني، وفق ما أفاد به (وات) كل من رئيس ديوان وزير التربية محمد بن علي الوسلاتي والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام سامي الطاهري.
وطمأن المتحدثان في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأولياء والتلاميذ بأنه "لن تكون هناك سنة بيضاء وستنتهي السنة الدراسية الحالية على ما يرام".
وأكد رئيس ديوان وزير التربية محمد بن علي الوسلاتي، أن الوزارة تعول في التوصل إلى حل، على المفاوضات المتواصلة مع الطرف النقابي بشأن بعض المسائل العالقة التي كانت وراء قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي القاضي بمواصلة حجب أعداد التلاميذ للسداسي الثاني.
وقال إن "المفاوضات مع الطرف النقابي مازالت متواصلة ولم تصل حد الانسداد وعليه نأمل التوصل في إطارها إلى حل بشأن بقية المطالب النقابية العالقة بعد أن تمت تسوية البعض منها، وبالتالي تمكين كل تلميذ وولي من حقه في الحصول على بطاقة الأعداد الخاصة بكل سداسي وتفادي قرار حجب الأعداد".
وأوضح ان المسائل التي كان بالإمكان حلها قد تم الاتفاق بشأنها خلال الجلستين التفاوضيتين السابقتين، لتظل بقية النقاط العالقة مطروحة على طاولة النقاش والحوار خلال الجولة الثانية من المفاوضات". وقال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، "نحن سائرون على طريق الحل في اطار المفاوضات مع الوزارة، التي نأمل أن تكون جدية، والنقابات على قدر كبير من المسؤولية ولن تكون هناك سنة بيضاء".
وأضاف إن "التأخير الحاصل على مستوى تسليم الأعداد مرده عدم تجاوب الوزارة"، مشددا على ضرورة تحمل كل طرف مسؤوليته والتوصل إلى حلول ناجعة حتى تنتهي السنة الدراسية في احسن الظروف.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة يوم 27 فيفري 2018 قد قررت مواصلة حجب الأعداد للسداسي الثاني، وتنظيم تجمّع احتجاجي يوم 22 مارس أمام وزارة التربية وتنفيذ إضراب حضوري يوم 28 مارس 2018 يذكر انه تطبيقا لقرار حجب أعداد امتحانات السداسي الأول عن الادارة، الصادر عن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الماضي، قام المدرّسون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بإصلاح كافّة الاختبارات والفروض مع التلاميذ ومدّهم بأوراق الامتحانات، وامتنعوا عن تسليم جداول الأعداد إلى الإدارة، الأمر الذي أثار حفيظة فئة واسعة من العائلات التي اعتبرت ان هذا القرار يحرم أبناءهم من حقهم في الحصول على معدلاتهم ولا يمكنهم من الاطلاع على نتائج استثمارهم في تعليم ابنائهم طيلة ستة أشهر.
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018