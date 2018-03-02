دراسة: أغنى سكان الاتحاد الأوروبي مقيمون بلندن وأفقرهم في شمال بلغاريا

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كشفت دراسة لمعدلات ثروات سكان الاتحاد الأوروبي، أن أغنى سكان الاتحاد هم المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن، بينما يقطن أفقرهم شمال غرب بلغاريا. واعتمدت الدراسة التي أجراها معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات، مقارنة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع الأخذ في الاعتبار الفوارق في الأسعار بين المناطق المختلفة.
ويعتبر السكان المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن أثرى بست مرات مقارنة مع متوسط ثراء الأوروبيين، فيما تبين أن سكان شمال غرب بلغاريا هم أفقر بثلاث مرات من هذا المعدل. وأشار المعهد في بيان إلى وجود "فوارق كبيرة في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء".
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي، للقاطنين في الأحياء الواقعة غرب لندن، 611 في المائة من المعدل في الاتحاد الأوروبي. ويلي هؤلاء سكان لوكسمبورغ (257 في المائة) وجنوب شرق إيرلندا (217 في المائة) ثم العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة هامبورغ الألمانية (200 في المائة لكل منهما).
وفي 2016، كانت 19 منطقة تسجل معدلا لإجمالي الناتج المحلي للفرد يتخطى بنسبة 50 في المائة أو أكثر المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وخمس من هذه المناطق موجودة في ألمانيا وثلاث أخرى في بريطانيا واثنتان في النمسا وواحدة في كل من بلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمارك وإيرلندا وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا والسويد إضافة إلى لوكسمبورغ وفق "يوروستات".
وفي الجانب الآخر، يمثل إجمالي الناتج المحلي للفرد 29 في المائة من المعدل السائد في الاتحاد الأوروبي في منطقة سيفيروزابادن في شمال غرب بلغاريا، و33 في المائة في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي و34 في المائة في منطقتين بلغاريتين أخريين، فيما تبلغ النسبة 36 في المائة في شمال شرق رومانيا، وهي المناطق الأكثر فقرا في القائمة.
كشفت دراسة لمعدلات ثروات سكان الاتحاد الأوروبي، أن أغنى سكان الاتحاد هم المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن، بينما يقطن أفقرهم شمال غرب بلغاريا. واعتمدت الدراسة التي أجراها معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات، مقارنة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع الأخذ في الاعتبار الفوارق في الأسعار بين المناطق المختلفة.
ويعتبر السكان المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن أثرى بست مرات مقارنة مع متوسط ثراء الأوروبيين، فيما تبين أن سكان شمال غرب بلغاريا هم أفقر بثلاث مرات من هذا المعدل. وأشار المعهد في بيان إلى وجود "فوارق كبيرة في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء".
ويبلغ إجمالي الناتج المحلي، للقاطنين في الأحياء الواقعة غرب لندن، 611 في المائة من المعدل في الاتحاد الأوروبي. ويلي هؤلاء سكان لوكسمبورغ (257 في المائة) وجنوب شرق إيرلندا (217 في المائة) ثم العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة هامبورغ الألمانية (200 في المائة لكل منهما).
وفي 2016، كانت 19 منطقة تسجل معدلا لإجمالي الناتج المحلي للفرد يتخطى بنسبة 50 في المائة أو أكثر المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وخمس من هذه المناطق موجودة في ألمانيا وثلاث أخرى في بريطانيا واثنتان في النمسا وواحدة في كل من بلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمارك وإيرلندا وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا والسويد إضافة إلى لوكسمبورغ وفق "يوروستات".
وفي الجانب الآخر، يمثل إجمالي الناتج المحلي للفرد 29 في المائة من المعدل السائد في الاتحاد الأوروبي في منطقة سيفيروزابادن في شمال غرب بلغاريا، و33 في المائة في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي و34 في المائة في منطقتين بلغاريتين أخريين، فيما تبلغ النسبة 36 في المائة في شمال شرق رومانيا، وهي المناطق الأكثر فقرا في القائمة.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018