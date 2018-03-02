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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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دراسة: أغنى سكان الاتحاد الأوروبي مقيمون بلندن وأفقرهم في شمال بلغاريا
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الأولى
دراسة: أغنى سكان الاتحاد الأوروبي مقيمون بلندن وأفقرهم في شمال بلغاريا
02 مارس 2018 | 14:01

كشفت دراسة لمعدلات ثروات سكان الاتحاد الأوروبي، أن أغنى سكان الاتحاد هم المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن، بينما يقطن أفقرهم شمال غرب بلغاريا. واعتمدت الدراسة التي أجراها معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات، مقارنة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع الأخذ في الاعتبار الفوارق في الأسعار بين المناطق المختلفة.

ويعتبر السكان المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن أثرى بست مرات مقارنة مع متوسط ثراء الأوروبيين، فيما تبين أن سكان شمال غرب بلغاريا هم أفقر بثلاث مرات من هذا المعدل. وأشار المعهد في بيان إلى وجود "فوارق كبيرة في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء".

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي، للقاطنين في الأحياء الواقعة غرب لندن، 611 في المائة من المعدل في الاتحاد الأوروبي. ويلي هؤلاء سكان لوكسمبورغ (257 في المائة) وجنوب شرق إيرلندا (217 في المائة) ثم العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة هامبورغ الألمانية (200 في المائة لكل منهما).

وفي 2016، كانت 19 منطقة تسجل معدلا لإجمالي الناتج المحلي للفرد يتخطى بنسبة 50 في المائة أو أكثر المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وخمس من هذه المناطق موجودة في ألمانيا وثلاث أخرى في بريطانيا واثنتان في النمسا وواحدة في كل من بلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمارك وإيرلندا وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا والسويد إضافة إلى لوكسمبورغ وفق "يوروستات".

وفي الجانب الآخر، يمثل إجمالي الناتج المحلي للفرد 29 في المائة من المعدل السائد في الاتحاد الأوروبي في منطقة سيفيروزابادن في شمال غرب بلغاريا، و33 في المائة في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي و34 في المائة في منطقتين بلغاريتين أخريين، فيما تبلغ النسبة 36 في المائة في شمال شرق رومانيا، وهي المناطق الأكثر فقرا في القائمة.

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الأولى
دراسة: أغنى سكان الاتحاد الأوروبي مقيمون بلندن وأفقرهم في شمال بلغاريا
02 مارس 2018 | 14:01

كشفت دراسة لمعدلات ثروات سكان الاتحاد الأوروبي، أن أغنى سكان الاتحاد هم المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن، بينما يقطن أفقرهم شمال غرب بلغاريا. واعتمدت الدراسة التي أجراها معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات، مقارنة إجمالي الناتج المحلي للفرد مع الأخذ في الاعتبار الفوارق في الأسعار بين المناطق المختلفة.

ويعتبر السكان المقيمون في غرب العاصمة البريطانية لندن أثرى بست مرات مقارنة مع متوسط ثراء الأوروبيين، فيما تبين أن سكان شمال غرب بلغاريا هم أفقر بثلاث مرات من هذا المعدل. وأشار المعهد في بيان إلى وجود "فوارق كبيرة في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء".

ويبلغ إجمالي الناتج المحلي، للقاطنين في الأحياء الواقعة غرب لندن، 611 في المائة من المعدل في الاتحاد الأوروبي. ويلي هؤلاء سكان لوكسمبورغ (257 في المائة) وجنوب شرق إيرلندا (217 في المائة) ثم العاصمة البلجيكية بروكسل ومدينة هامبورغ الألمانية (200 في المائة لكل منهما).

وفي 2016، كانت 19 منطقة تسجل معدلا لإجمالي الناتج المحلي للفرد يتخطى بنسبة 50 في المائة أو أكثر المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وخمس من هذه المناطق موجودة في ألمانيا وثلاث أخرى في بريطانيا واثنتان في النمسا وواحدة في كل من بلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمارك وإيرلندا وفرنسا وهولندا وسلوفاكيا والسويد إضافة إلى لوكسمبورغ وفق "يوروستات".

وفي الجانب الآخر، يمثل إجمالي الناتج المحلي للفرد 29 في المائة من المعدل السائد في الاتحاد الأوروبي في منطقة سيفيروزابادن في شمال غرب بلغاريا، و33 في المائة في جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي و34 في المائة في منطقتين بلغاريتين أخريين، فيما تبلغ النسبة 36 في المائة في شمال شرق رومانيا، وهي المناطق الأكثر فقرا في القائمة.

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