جندوبة: حملة استثنائية لترقيم الابقار للحد من ظاهرة تهريبها

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يواصل اعوان ديوان تربية الماشية بجندوبة القيام بحملة استثنائية لترقيم رؤوس الابقار التابعة لولاية جندوبة والبالغ عددها قرابة 59500 راس بين مؤصل ومهجن، والموزعة على نحو 14 الف مربي، وذلك لحصر اكبر عدد من رؤوس الابقار، ومراقبتها وفق الاليات المتاحة، والحد من تهريبها الى السوق الجزائرية، وفق ما اكده المدير الجهوي لديوان تربية الماشية عبد الله التواتي.
وشملت هذه الحملة التي انطلقت يوم الثلاثاء 27 فيفري المنقضي، الى حد اليوم الجمعة، كل من معتمديات بلطة بوعوان وغار الدماء ووادي مليز، في انتظار استكمال بقية المعتمديات المتبقية، وجاءت كدعم لعمل يقوم به اعوان ديوان تربية الماشية منذ سنوات على خلفية ارتفاع نسق تهريب الابقار الى الجزائر عبر ثنايا الحدود بكل من معتمديات فرنانة وغار الدماء وعين دراهم، وارتفاع سعرها بالسوق المحلية.
وحول مدى اقدام المربين على ترقيم رؤوس ابقارهم، اكد التواتي ان "المربين ملتزمون ومقدمون على مثل هذا الاجراء، غير ان تجار الابقار والمهربين عادة ما يعمدون الى ازالة لوحات الترقيم حتى يتسنى لهم تهريبها وعدم الكشف عن مصدرها، فضلا على ان عدم استقرار القطيع بين منطقة واخرى وسوق واخر، لازال يمثل عائقا حقيقيا امام اعوان الترقيم، فضلا على ان النصوص الترتيبية للقانون عدد 95 لسنة 1995 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية، لم تكتمل بعد، وهو ما من شانه ان يسمح للوسطاء والهربين بالاستفادة من الوضع".
وكان والي جندوبة محمد صدقي بوعون قد عقد مطلع هذا الاسبوع جلسة عمل طارئة دعا فيها كل المتدخلين الى احكام المراقبة والمتابعة والحد من التهريب الذي يستهدف قطيع الابقار.
يواصل اعوان ديوان تربية الماشية بجندوبة القيام بحملة استثنائية لترقيم رؤوس الابقار التابعة لولاية جندوبة والبالغ عددها قرابة 59500 راس بين مؤصل ومهجن، والموزعة على نحو 14 الف مربي، وذلك لحصر اكبر عدد من رؤوس الابقار، ومراقبتها وفق الاليات المتاحة، والحد من تهريبها الى السوق الجزائرية، وفق ما اكده المدير الجهوي لديوان تربية الماشية عبد الله التواتي.
وشملت هذه الحملة التي انطلقت يوم الثلاثاء 27 فيفري المنقضي، الى حد اليوم الجمعة، كل من معتمديات بلطة بوعوان وغار الدماء ووادي مليز، في انتظار استكمال بقية المعتمديات المتبقية، وجاءت كدعم لعمل يقوم به اعوان ديوان تربية الماشية منذ سنوات على خلفية ارتفاع نسق تهريب الابقار الى الجزائر عبر ثنايا الحدود بكل من معتمديات فرنانة وغار الدماء وعين دراهم، وارتفاع سعرها بالسوق المحلية.
وحول مدى اقدام المربين على ترقيم رؤوس ابقارهم، اكد التواتي ان "المربين ملتزمون ومقدمون على مثل هذا الاجراء، غير ان تجار الابقار والمهربين عادة ما يعمدون الى ازالة لوحات الترقيم حتى يتسنى لهم تهريبها وعدم الكشف عن مصدرها، فضلا على ان عدم استقرار القطيع بين منطقة واخرى وسوق واخر، لازال يمثل عائقا حقيقيا امام اعوان الترقيم، فضلا على ان النصوص الترتيبية للقانون عدد 95 لسنة 1995 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية، لم تكتمل بعد، وهو ما من شانه ان يسمح للوسطاء والهربين بالاستفادة من الوضع".
وكان والي جندوبة محمد صدقي بوعون قد عقد مطلع هذا الاسبوع جلسة عمل طارئة دعا فيها كل المتدخلين الى احكام المراقبة والمتابعة والحد من التهريب الذي يستهدف قطيع الابقار.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018