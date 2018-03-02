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جندوبة: حملة استثنائية لترقيم الابقار للحد من ظاهرة تهريبها
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الشروق أون لاين
جندوبة: حملة استثنائية لترقيم الابقار للحد من ظاهرة تهريبها
02 مارس 2018 | 13:48

يواصل اعوان ديوان تربية الماشية بجندوبة القيام بحملة استثنائية لترقيم رؤوس الابقار التابعة لولاية جندوبة والبالغ عددها قرابة 59500 راس بين مؤصل ومهجن، والموزعة على نحو 14 الف مربي، وذلك لحصر اكبر عدد من رؤوس الابقار، ومراقبتها وفق الاليات المتاحة، والحد من تهريبها الى السوق الجزائرية، وفق ما اكده المدير الجهوي لديوان تربية الماشية عبد الله التواتي.

وشملت هذه الحملة التي انطلقت يوم الثلاثاء 27 فيفري المنقضي، الى حد اليوم الجمعة، كل من معتمديات بلطة بوعوان وغار الدماء ووادي مليز، في انتظار استكمال بقية المعتمديات المتبقية، وجاءت كدعم لعمل يقوم به اعوان ديوان تربية الماشية منذ سنوات على خلفية ارتفاع نسق تهريب الابقار الى الجزائر عبر ثنايا الحدود بكل من معتمديات فرنانة وغار الدماء وعين دراهم، وارتفاع سعرها بالسوق المحلية.

وحول مدى اقدام المربين على ترقيم رؤوس ابقارهم، اكد التواتي ان "المربين ملتزمون ومقدمون على مثل هذا الاجراء، غير ان تجار الابقار والمهربين عادة ما يعمدون الى ازالة لوحات الترقيم حتى يتسنى لهم تهريبها وعدم الكشف عن مصدرها، فضلا على ان عدم استقرار القطيع بين منطقة واخرى وسوق واخر، لازال يمثل عائقا حقيقيا امام اعوان الترقيم، فضلا على ان النصوص الترتيبية للقانون عدد 95 لسنة 1995 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية، لم تكتمل بعد، وهو ما من شانه ان يسمح للوسطاء والهربين بالاستفادة من الوضع".

وكان والي جندوبة محمد صدقي بوعون قد عقد مطلع هذا الاسبوع جلسة عمل طارئة دعا فيها كل المتدخلين الى احكام المراقبة والمتابعة والحد من التهريب الذي يستهدف قطيع الابقار.

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الشروق أون لاين
جندوبة: حملة استثنائية لترقيم الابقار للحد من ظاهرة تهريبها
02 مارس 2018 | 13:48

يواصل اعوان ديوان تربية الماشية بجندوبة القيام بحملة استثنائية لترقيم رؤوس الابقار التابعة لولاية جندوبة والبالغ عددها قرابة 59500 راس بين مؤصل ومهجن، والموزعة على نحو 14 الف مربي، وذلك لحصر اكبر عدد من رؤوس الابقار، ومراقبتها وفق الاليات المتاحة، والحد من تهريبها الى السوق الجزائرية، وفق ما اكده المدير الجهوي لديوان تربية الماشية عبد الله التواتي.

وشملت هذه الحملة التي انطلقت يوم الثلاثاء 27 فيفري المنقضي، الى حد اليوم الجمعة، كل من معتمديات بلطة بوعوان وغار الدماء ووادي مليز، في انتظار استكمال بقية المعتمديات المتبقية، وجاءت كدعم لعمل يقوم به اعوان ديوان تربية الماشية منذ سنوات على خلفية ارتفاع نسق تهريب الابقار الى الجزائر عبر ثنايا الحدود بكل من معتمديات فرنانة وغار الدماء وعين دراهم، وارتفاع سعرها بالسوق المحلية.

وحول مدى اقدام المربين على ترقيم رؤوس ابقارهم، اكد التواتي ان "المربين ملتزمون ومقدمون على مثل هذا الاجراء، غير ان تجار الابقار والمهربين عادة ما يعمدون الى ازالة لوحات الترقيم حتى يتسنى لهم تهريبها وعدم الكشف عن مصدرها، فضلا على ان عدم استقرار القطيع بين منطقة واخرى وسوق واخر، لازال يمثل عائقا حقيقيا امام اعوان الترقيم، فضلا على ان النصوص الترتيبية للقانون عدد 95 لسنة 1995 والمتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية، لم تكتمل بعد، وهو ما من شانه ان يسمح للوسطاء والهربين بالاستفادة من الوضع".

وكان والي جندوبة محمد صدقي بوعون قد عقد مطلع هذا الاسبوع جلسة عمل طارئة دعا فيها كل المتدخلين الى احكام المراقبة والمتابعة والحد من التهريب الذي يستهدف قطيع الابقار.

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