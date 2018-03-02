تسجيل تطور في إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بـ47 بالمائة

بلغ إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية خلال شهر جانفي 2018 حوالي 8977 طن مقابل 6114 طن خـلال سنة 2017 مسجـلا بـذلك زيادة بـحوالي 2863 طن أي ما يعادل 47 بالمائة.

وحققت أنشطة الصيد البحري خلال شهر جانفي 2018، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صادر الجمعة، إنتاجا قدر بحوالي 7426 طن مقارنة بـ4807 طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة بـ2619 طن (54بالمائة) وقد شمل هذا التطور الإيجابي في كميات الإنتاج أغلب أنواع الصيد وخاصة منها صيد السمك الأزرق بنسبة 115بالمائة والصيد الساحلي بنسبة 58 بالمائة والصيد بالجر القاعي بنسبة 32 بالمائة.

كما بلغ إنتاج تربية الأحياء المائية حوالي 1551 طنا مقابل 1307 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 244 طن (19 بالمائة)

فيما بلغت صادرات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1644 طن بقيمة 29,2 مليون دينار مقابل 1459 طن بقيمة 20,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث ارتفعت من حيث الكمية بـ 185 طن ومن حيث القيمة بـ 8,9 مليون دينار (44 بالمائة).

وتجدر الإشارة الى أن كمّية صادرات سلطعون البحر ارتفعت من 16 طن خلال شهر جانفي 2017 إلى 166 طن خلال نفس الفترة من سنة 2018 ممثّلة بذلك حوالي 66بالمائة من جملة صادرات القشريّات. كما شهدت صادرات تربية الأحياء المائية (أسماك القاروص والوراطة) ارتفاعا بنسبة 65 بالمائة من حيث الكمّية و81 بالمائة من حيث القيمة.

في المقابل بلغت واردات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1589,5 طن بقيمة 7,8 مليون دينار مقابل 3822 طن بقيمة 14,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث سجّلت انخفاضا ملحوظا من حيث الكمية بـ 2232,5 طن (58- بالمائة) ومن حيث القيمة بـ 5,6 مليون دينار (45- بالمائة) ويعود ذلك إلى تراجع هامّ في وارداتنا من التنّ في حالته المعلّبة بـ 1914 طن (98 بالمائة) من حيث الكمّية و7,5 م.د (97 بالمائة) من حيث القيمة. مع العلم أن الميزان التجاري قد حقق فارقا إيجابيا بلغ21,4 م.د مقابل 6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017.