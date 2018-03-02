تسجيل تطور في إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بـ47 بالمائة

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بلغ إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية خلال شهر جانفي 2018 حوالي 8977 طن مقابل 6114 طن خـلال سنة 2017 مسجـلا بـذلك زيادة بـحوالي 2863 طن أي ما يعادل 47 بالمائة.
وحققت أنشطة الصيد البحري خلال شهر جانفي 2018، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صادر الجمعة، إنتاجا قدر بحوالي 7426 طن مقارنة بـ4807 طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة بـ2619 طن (54بالمائة) وقد شمل هذا التطور الإيجابي في كميات الإنتاج أغلب أنواع الصيد وخاصة منها صيد السمك الأزرق بنسبة 115بالمائة والصيد الساحلي بنسبة 58 بالمائة والصيد بالجر القاعي بنسبة 32 بالمائة.
كما بلغ إنتاج تربية الأحياء المائية حوالي 1551 طنا مقابل 1307 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 244 طن (19 بالمائة)
فيما بلغت صادرات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1644 طن بقيمة 29,2 مليون دينار مقابل 1459 طن بقيمة 20,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث ارتفعت من حيث الكمية بـ 185 طن ومن حيث القيمة بـ 8,9 مليون دينار (44 بالمائة).
وتجدر الإشارة الى أن كمّية صادرات سلطعون البحر ارتفعت من 16 طن خلال شهر جانفي 2017 إلى 166 طن خلال نفس الفترة من سنة 2018 ممثّلة بذلك حوالي 66بالمائة من جملة صادرات القشريّات. كما شهدت صادرات تربية الأحياء المائية (أسماك القاروص والوراطة) ارتفاعا بنسبة 65 بالمائة من حيث الكمّية و81 بالمائة من حيث القيمة.
في المقابل بلغت واردات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1589,5 طن بقيمة 7,8 مليون دينار مقابل 3822 طن بقيمة 14,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث سجّلت انخفاضا ملحوظا من حيث الكمية بـ 2232,5 طن (58- بالمائة) ومن حيث القيمة بـ 5,6 مليون دينار (45- بالمائة) ويعود ذلك إلى تراجع هامّ في وارداتنا من التنّ في حالته المعلّبة بـ 1914 طن (98 بالمائة) من حيث الكمّية و7,5 م.د (97 بالمائة) من حيث القيمة. مع العلم أن الميزان التجاري قد حقق فارقا إيجابيا بلغ21,4 م.د مقابل 6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017.
بلغ إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية خلال شهر جانفي 2018 حوالي 8977 طن مقابل 6114 طن خـلال سنة 2017 مسجـلا بـذلك زيادة بـحوالي 2863 طن أي ما يعادل 47 بالمائة.
وحققت أنشطة الصيد البحري خلال شهر جانفي 2018، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صادر الجمعة، إنتاجا قدر بحوالي 7426 طن مقارنة بـ4807 طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة بـ2619 طن (54بالمائة) وقد شمل هذا التطور الإيجابي في كميات الإنتاج أغلب أنواع الصيد وخاصة منها صيد السمك الأزرق بنسبة 115بالمائة والصيد الساحلي بنسبة 58 بالمائة والصيد بالجر القاعي بنسبة 32 بالمائة.
كما بلغ إنتاج تربية الأحياء المائية حوالي 1551 طنا مقابل 1307 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 244 طن (19 بالمائة)
فيما بلغت صادرات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1644 طن بقيمة 29,2 مليون دينار مقابل 1459 طن بقيمة 20,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث ارتفعت من حيث الكمية بـ 185 طن ومن حيث القيمة بـ 8,9 مليون دينار (44 بالمائة).
وتجدر الإشارة الى أن كمّية صادرات سلطعون البحر ارتفعت من 16 طن خلال شهر جانفي 2017 إلى 166 طن خلال نفس الفترة من سنة 2018 ممثّلة بذلك حوالي 66بالمائة من جملة صادرات القشريّات. كما شهدت صادرات تربية الأحياء المائية (أسماك القاروص والوراطة) ارتفاعا بنسبة 65 بالمائة من حيث الكمّية و81 بالمائة من حيث القيمة.
في المقابل بلغت واردات منتجات الصّيد البحري خلال شهر جانفي 2018 نحو 1589,5 طن بقيمة 7,8 مليون دينار مقابل 3822 طن بقيمة 14,3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017 حيث سجّلت انخفاضا ملحوظا من حيث الكمية بـ 2232,5 طن (58- بالمائة) ومن حيث القيمة بـ 5,6 مليون دينار (45- بالمائة) ويعود ذلك إلى تراجع هامّ في وارداتنا من التنّ في حالته المعلّبة بـ 1914 طن (98 بالمائة) من حيث الكمّية و7,5 م.د (97 بالمائة) من حيث القيمة. مع العلم أن الميزان التجاري قد حقق فارقا إيجابيا بلغ21,4 م.د مقابل 6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2017.
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
-
17:10رفض الإفراج عن المدون الصحبي العمري
02 مارس 2018