الكاف: اجراءات جهوية لحماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق

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اتخذت السلطات الجهوية بولاية الكاف، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية جملة من الاجراءات الرامية الى حماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق وضمان سلامة المقيمين بها، وذلك على خلفية الحريقين الذين شهدتهما المدرسة الإبتدائية الشعانبة بمعتمدية الدهماني جنوب الولاية، خلال شهر فيفري المنقضي.
وتم بالمناسبة الاتفاق على تكثيف المراقبة داخل وحول المؤسسات التربوية والقيام بزيارات من طرف الحماية المدنية الى كل المؤسسات التي توجد بها مبيتات للتثبت من سلامة المعدات الخاصة بالاطفاء ووجود منافذ للنجدة لاستعمالها عند الحاجة.
كما تمت دعوة رؤساء المؤسسات التربوية الى اعادة توزيع عملة الحضائر بهدف استغلاتهم على احسن وجه وتشريكهم قدر الامكان في عمليات الحراسة والصيانة والنظافة، الى جانب دعوة قوات الامن الى تكثيف عمليات المراقبة والدوريات حول المؤسسات التربوية ومزيد ضمان تواجد بعض الاعوان خاصة في الفترة الليلية قرب هذه المؤسسات للتدخل عند الحاجة ومنع دخول الغرباء الى المبيتات او سرقة المعدات من المؤسسات التربوية. يذكر أنه جد، مساء يوم 5 فيفري المنقضي، حريق بمدرسة الشعانبة الابتدائية بمعتمدية الدهماني والذي أتى على قاعة الاعلامية وجزء من قاعة الطعام، كما شهدت المدرسة، يوم 24 من نفس الشهر، حريقا ثانيا.
اتخذت السلطات الجهوية بولاية الكاف، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية جملة من الاجراءات الرامية الى حماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق وضمان سلامة المقيمين بها، وذلك على خلفية الحريقين الذين شهدتهما المدرسة الإبتدائية الشعانبة بمعتمدية الدهماني جنوب الولاية، خلال شهر فيفري المنقضي.
وتم بالمناسبة الاتفاق على تكثيف المراقبة داخل وحول المؤسسات التربوية والقيام بزيارات من طرف الحماية المدنية الى كل المؤسسات التي توجد بها مبيتات للتثبت من سلامة المعدات الخاصة بالاطفاء ووجود منافذ للنجدة لاستعمالها عند الحاجة.
كما تمت دعوة رؤساء المؤسسات التربوية الى اعادة توزيع عملة الحضائر بهدف استغلاتهم على احسن وجه وتشريكهم قدر الامكان في عمليات الحراسة والصيانة والنظافة، الى جانب دعوة قوات الامن الى تكثيف عمليات المراقبة والدوريات حول المؤسسات التربوية ومزيد ضمان تواجد بعض الاعوان خاصة في الفترة الليلية قرب هذه المؤسسات للتدخل عند الحاجة ومنع دخول الغرباء الى المبيتات او سرقة المعدات من المؤسسات التربوية. يذكر أنه جد، مساء يوم 5 فيفري المنقضي، حريق بمدرسة الشعانبة الابتدائية بمعتمدية الدهماني والذي أتى على قاعة الاعلامية وجزء من قاعة الطعام، كما شهدت المدرسة، يوم 24 من نفس الشهر، حريقا ثانيا.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018