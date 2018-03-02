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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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الكاف: اجراءات جهوية لحماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق
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شروق الجهات
الكاف: اجراءات جهوية لحماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق
02 مارس 2018 | 13:39

اتخذت السلطات الجهوية بولاية الكاف، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية جملة من الاجراءات الرامية الى حماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق وضمان سلامة المقيمين بها، وذلك على خلفية الحريقين الذين شهدتهما المدرسة الإبتدائية الشعانبة بمعتمدية الدهماني جنوب الولاية، خلال شهر فيفري المنقضي.

وتم بالمناسبة الاتفاق على تكثيف المراقبة داخل وحول المؤسسات التربوية والقيام بزيارات من طرف الحماية المدنية الى كل المؤسسات التي توجد بها مبيتات للتثبت من سلامة المعدات الخاصة بالاطفاء ووجود منافذ للنجدة لاستعمالها عند الحاجة.

كما تمت دعوة رؤساء المؤسسات التربوية الى اعادة توزيع عملة الحضائر بهدف استغلاتهم على احسن وجه وتشريكهم قدر الامكان في عمليات الحراسة والصيانة والنظافة، الى جانب دعوة قوات الامن الى تكثيف عمليات المراقبة والدوريات حول المؤسسات التربوية ومزيد ضمان تواجد بعض الاعوان خاصة في الفترة الليلية قرب هذه المؤسسات للتدخل عند الحاجة ومنع دخول الغرباء الى المبيتات او سرقة المعدات من المؤسسات التربوية. يذكر أنه جد، مساء يوم 5 فيفري المنقضي، حريق بمدرسة الشعانبة الابتدائية بمعتمدية الدهماني والذي أتى على قاعة الاعلامية وجزء من قاعة الطعام، كما شهدت المدرسة، يوم 24 من نفس الشهر، حريقا ثانيا.

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شروق الجهات
الكاف: اجراءات جهوية لحماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق
02 مارس 2018 | 13:39

اتخذت السلطات الجهوية بولاية الكاف، اليوم الجمعة، خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية جملة من الاجراءات الرامية الى حماية المبيتات المدرسية والتوقي من الحرائق وضمان سلامة المقيمين بها، وذلك على خلفية الحريقين الذين شهدتهما المدرسة الإبتدائية الشعانبة بمعتمدية الدهماني جنوب الولاية، خلال شهر فيفري المنقضي.

وتم بالمناسبة الاتفاق على تكثيف المراقبة داخل وحول المؤسسات التربوية والقيام بزيارات من طرف الحماية المدنية الى كل المؤسسات التي توجد بها مبيتات للتثبت من سلامة المعدات الخاصة بالاطفاء ووجود منافذ للنجدة لاستعمالها عند الحاجة.

كما تمت دعوة رؤساء المؤسسات التربوية الى اعادة توزيع عملة الحضائر بهدف استغلاتهم على احسن وجه وتشريكهم قدر الامكان في عمليات الحراسة والصيانة والنظافة، الى جانب دعوة قوات الامن الى تكثيف عمليات المراقبة والدوريات حول المؤسسات التربوية ومزيد ضمان تواجد بعض الاعوان خاصة في الفترة الليلية قرب هذه المؤسسات للتدخل عند الحاجة ومنع دخول الغرباء الى المبيتات او سرقة المعدات من المؤسسات التربوية. يذكر أنه جد، مساء يوم 5 فيفري المنقضي، حريق بمدرسة الشعانبة الابتدائية بمعتمدية الدهماني والذي أتى على قاعة الاعلامية وجزء من قاعة الطعام، كما شهدت المدرسة، يوم 24 من نفس الشهر، حريقا ثانيا.

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