نحو رؤية عربية موحدة للأولويات المتعلقة بالدورة 62 للجنة وضع للمرأة

-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018
انطلقت صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018 بأحد نزل قمرت بتونس أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، لمناقشة موضوع الدورة القادمة التي تعقد في نيويورك من 12 إلى 23 مارس الجاري حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية: الفرص والتحديات".
ولدى إشرافها على افتتاح الاجتماع، أكدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، على أن احتضان تونس لهذا الحدث يعكس الأهمية التي توليها بلادنا للمرأة في الوسط الريفي مذكرة بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي 2017-2020.
سيخصص الاجتماع -الذي ينتظم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين- للتباحث حول محورين أساسيين وهما: "التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الريفيات وتحقيق الأمن الغذائي" و"القضاء على العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات الريفيات".
ومن المنتظر أن يتبنى الاجتماع رؤية عربية موحدة في الموضوعات ذات الأولوية للدورة 62 للجنة وضع للمرأة " التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين وفرص تحقيق ذلك وتمكين النساء والفتيات في الريف".
انطلقت صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018 بأحد نزل قمرت بتونس أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، لمناقشة موضوع الدورة القادمة التي تعقد في نيويورك من 12 إلى 23 مارس الجاري حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية: الفرص والتحديات".
ولدى إشرافها على افتتاح الاجتماع، أكدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، على أن احتضان تونس لهذا الحدث يعكس الأهمية التي توليها بلادنا للمرأة في الوسط الريفي مذكرة بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي 2017-2020.
سيخصص الاجتماع -الذي ينتظم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين- للتباحث حول محورين أساسيين وهما: "التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الريفيات وتحقيق الأمن الغذائي" و"القضاء على العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات الريفيات".
ومن المنتظر أن يتبنى الاجتماع رؤية عربية موحدة في الموضوعات ذات الأولوية للدورة 62 للجنة وضع للمرأة " التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين وفرص تحقيق ذلك وتمكين النساء والفتيات في الريف".
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018