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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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نحو رؤية عربية موحدة للأولويات المتعلقة بالدورة 62 للجنة وضع للمرأة
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الوطنية
نحو رؤية عربية موحدة للأولويات المتعلقة بالدورة 62 للجنة وضع للمرأة
02 مارس 2018 | 13:37

انطلقت صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018  بأحد نزل قمرت بتونس أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، لمناقشة موضوع الدورة القادمة التي تعقد في نيويورك من 12 إلى  23 مارس الجاري حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية: الفرص والتحديات".

 ولدى إشرافها على افتتاح الاجتماع، أكدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، على أن احتضان تونس لهذا الحدث يعكس الأهمية التي توليها بلادنا للمرأة في الوسط الريفي مذكرة بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي 2017-2020.

 سيخصص الاجتماع -الذي ينتظم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين- للتباحث حول محورين أساسيين وهما: "التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الريفيات وتحقيق الأمن الغذائي" و"القضاء على العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات الريفيات".

ومن المنتظر أن يتبنى الاجتماع رؤية عربية موحدة في الموضوعات ذات الأولوية للدورة 62 للجنة وضع للمرأة " التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين وفرص تحقيق ذلك وتمكين النساء والفتيات في الريف".

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الوطنية
نحو رؤية عربية موحدة للأولويات المتعلقة بالدورة 62 للجنة وضع للمرأة
02 مارس 2018 | 13:37

انطلقت صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018  بأحد نزل قمرت بتونس أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، لمناقشة موضوع الدورة القادمة التي تعقد في نيويورك من 12 إلى  23 مارس الجاري حول "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية: الفرص والتحديات".

 ولدى إشرافها على افتتاح الاجتماع، أكدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، على أن احتضان تونس لهذا الحدث يعكس الأهمية التي توليها بلادنا للمرأة في الوسط الريفي مذكرة بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي 2017-2020.

 سيخصص الاجتماع -الذي ينتظم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين- للتباحث حول محورين أساسيين وهما: "التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الريفيات وتحقيق الأمن الغذائي" و"القضاء على العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات الريفيات".

ومن المنتظر أن يتبنى الاجتماع رؤية عربية موحدة في الموضوعات ذات الأولوية للدورة 62 للجنة وضع للمرأة " التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين وفرص تحقيق ذلك وتمكين النساء والفتيات في الريف".

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