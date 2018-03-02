رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس. وأفاد رئيس مجلس النواب المغربي ان لقائه برئيس الحكومة يأتي في إطار تأكيد متانة العلاقات الثنائية التونسية المغربية مبينا أن هذا اللقاء يمثل فرصة لمزيد التشاور في عدة مسائل من شأنها تدعيم وتقوية التعاون بين البلدين في عدة ميادين تهم خاصة المجالات الاقتصادية والتجارة والسياحة والمالية.

وأشاد حبيب المالكي بالدور التاريخي لتونس سياسيا وثقافيا في بناء صرح المغرب العربي مؤكدا على الدور الفاعل والإيجابي والبناء لبلادنا في تخطي الصعوبات التي تعيشها المنطقة.