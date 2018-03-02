الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 02 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من... كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 للمحترفة... كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة...
الوطنية
رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي
02 مارس 2018 | 13:04

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس. وأفاد رئيس مجلس النواب المغربي ان لقائه برئيس الحكومة يأتي في إطار تأكيد متانة العلاقات الثنائية التونسية المغربية مبينا أن هذا اللقاء يمثل فرصة لمزيد التشاور في عدة مسائل من شأنها تدعيم وتقوية التعاون بين البلدين في عدة ميادين تهم خاصة المجالات الاقتصادية والتجارة والسياحة والمالية.

وأشاد حبيب المالكي بالدور التاريخي لتونس سياسيا وثقافيا في بناء صرح المغرب العربي مؤكدا على الدور الفاعل والإيجابي والبناء لبلادنا في تخطي الصعوبات التي تعيشها المنطقة.

تقرؤون أيضا
جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018 السّاعة 18:53
انعقدت عشية اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التكوين المهني...
المزيد >>
وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018 السّاعة 17:27
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: اكد وزير...
المزيد >>
رئيس الحكومة يستقبل رئيس جمعية القضاة ‎
02 مارس 2018 السّاعة 16:55
تونس - الشروق اون لاين - ايمان افاد المكتب...
المزيد >>
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي
02 مارس 2018 السّاعة 15:07
تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
رئيس الحكومة يستقبل رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي
02 مارس 2018 | 13:04

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس. وأفاد رئيس مجلس النواب المغربي ان لقائه برئيس الحكومة يأتي في إطار تأكيد متانة العلاقات الثنائية التونسية المغربية مبينا أن هذا اللقاء يمثل فرصة لمزيد التشاور في عدة مسائل من شأنها تدعيم وتقوية التعاون بين البلدين في عدة ميادين تهم خاصة المجالات الاقتصادية والتجارة والسياحة والمالية.

وأشاد حبيب المالكي بالدور التاريخي لتونس سياسيا وثقافيا في بناء صرح المغرب العربي مؤكدا على الدور الفاعل والإيجابي والبناء لبلادنا في تخطي الصعوبات التي تعيشها المنطقة.

تقرؤون أيضا
جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018 السّاعة 18:53
انعقدت عشية اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل غازي الجريبي ووزير التكوين المهني...
المزيد >>
وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018 السّاعة 17:27
الشروق اون لاين – سهام السعيدي: اكد وزير...
المزيد >>
رئيس الحكومة يستقبل رئيس جمعية القضاة ‎
02 مارس 2018 السّاعة 16:55
تونس - الشروق اون لاين - ايمان افاد المكتب...
المزيد >>
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان المغربي
02 مارس 2018 السّاعة 15:07
تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 جريدة الشروق ليوم الجمعة 02 مارس 2018 السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو) بالفيديو... الأمن الموريتاني يمنع حارس أردوغان المسلح من... كرة قدم: نتائج الدفعة الاولى من مباريات الجولة 20 للمحترفة... كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة...
﻿