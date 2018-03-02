هيئة الإنتخابات: "تم مبدئيا اسقاط 91 قائمة مترشحة للبلديات"

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أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أن الهيئة أسقطت مبدئيا، 91 قائمة مترشحة للإنتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 6 ماي 2018.
وأضاف الجربوعي في تصريح اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئات الفرعية انتهت من البت في القائمات المترشحة وأن من بين القائمات التي تم إسقاطها، قائمات حزبية وائتلافية وأن أغلبها قائمات مستقلّة.
وقال في سياق متصل إن الهيئة الإنتخابية ستعقد ندوة صحفية، غدا السبت أو بعد غد الأحد، للإعلان بصفة رسمية، مبدئيا، عن القائمات المقبولة والقائمات التي تم إسقاطها، مشيرا إلى أن المسؤولين عن القائمات التي تم إسقاطها يمكنهم اللجوء إلى القضاء الإداري على درجتين (إبتدائي واستئنافي)، للطعن في قرارات الهيئة.
وبخصوص القائمات التي تم إسقاطها ذكر المصدر أنه تم إسقاط 4 قائمات لحركة نداء تونس في حين استجابت حركة النهضة للتعديلات المطلوبة وبالتالي لم يتم إسقاط أي قائمة من قائماتها المترشحة. كما تم إسقاط ما بين 10 و12 قائمة تابعة للجبهة الشعبية وإسقاط عدد آخر من قائمات حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس.
وأوضح أنيس الجربوعي أن الهيئة المركزية بصدد التثبت حاليا في مسألة احترام القائمات لمبدأ التناصف الأفقي، قائلا إن الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان، على غرار النهضة ونداء تونس، استجابت للتعديلات بخصوص هذه المسألة وأن كافة قائماتها المقبولة احترمت التناصف الأفقي.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حددت، في الرزنامة الانتخابية، يوم 3 مارس 2018 كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية وهو ما يفتح المجال للطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية، على أن يكون يوم 4 أفريل، الأجل الأقصى للإعلان عن القائمات النهائية بعد انقضاء الطعون.
أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أن الهيئة أسقطت مبدئيا، 91 قائمة مترشحة للإنتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 6 ماي 2018.
وأضاف الجربوعي في تصريح اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئات الفرعية انتهت من البت في القائمات المترشحة وأن من بين القائمات التي تم إسقاطها، قائمات حزبية وائتلافية وأن أغلبها قائمات مستقلّة.
وقال في سياق متصل إن الهيئة الإنتخابية ستعقد ندوة صحفية، غدا السبت أو بعد غد الأحد، للإعلان بصفة رسمية، مبدئيا، عن القائمات المقبولة والقائمات التي تم إسقاطها، مشيرا إلى أن المسؤولين عن القائمات التي تم إسقاطها يمكنهم اللجوء إلى القضاء الإداري على درجتين (إبتدائي واستئنافي)، للطعن في قرارات الهيئة.
وبخصوص القائمات التي تم إسقاطها ذكر المصدر أنه تم إسقاط 4 قائمات لحركة نداء تونس في حين استجابت حركة النهضة للتعديلات المطلوبة وبالتالي لم يتم إسقاط أي قائمة من قائماتها المترشحة. كما تم إسقاط ما بين 10 و12 قائمة تابعة للجبهة الشعبية وإسقاط عدد آخر من قائمات حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس.
وأوضح أنيس الجربوعي أن الهيئة المركزية بصدد التثبت حاليا في مسألة احترام القائمات لمبدأ التناصف الأفقي، قائلا إن الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان، على غرار النهضة ونداء تونس، استجابت للتعديلات بخصوص هذه المسألة وأن كافة قائماتها المقبولة احترمت التناصف الأفقي.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حددت، في الرزنامة الانتخابية، يوم 3 مارس 2018 كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية وهو ما يفتح المجال للطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية، على أن يكون يوم 4 أفريل، الأجل الأقصى للإعلان عن القائمات النهائية بعد انقضاء الطعون.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018