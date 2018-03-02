هيئة الإنتخابات: "تم مبدئيا اسقاط 91 قائمة مترشحة للبلديات"

أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنيس الجربوعي، أن الهيئة أسقطت مبدئيا، 91 قائمة مترشحة للإنتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 6 ماي 2018.

وأضاف الجربوعي في تصريح اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئات الفرعية انتهت من البت في القائمات المترشحة وأن من بين القائمات التي تم إسقاطها، قائمات حزبية وائتلافية وأن أغلبها قائمات مستقلّة.

وقال في سياق متصل إن الهيئة الإنتخابية ستعقد ندوة صحفية، غدا السبت أو بعد غد الأحد، للإعلان بصفة رسمية، مبدئيا، عن القائمات المقبولة والقائمات التي تم إسقاطها، مشيرا إلى أن المسؤولين عن القائمات التي تم إسقاطها يمكنهم اللجوء إلى القضاء الإداري على درجتين (إبتدائي واستئنافي)، للطعن في قرارات الهيئة.

وبخصوص القائمات التي تم إسقاطها ذكر المصدر أنه تم إسقاط 4 قائمات لحركة نداء تونس في حين استجابت حركة النهضة للتعديلات المطلوبة وبالتالي لم يتم إسقاط أي قائمة من قائماتها المترشحة. كما تم إسقاط ما بين 10 و12 قائمة تابعة للجبهة الشعبية وإسقاط عدد آخر من قائمات حركة مشروع تونس وحزب آفاق تونس.

وأوضح أنيس الجربوعي أن الهيئة المركزية بصدد التثبت حاليا في مسألة احترام القائمات لمبدأ التناصف الأفقي، قائلا إن الأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان، على غرار النهضة ونداء تونس، استجابت للتعديلات بخصوص هذه المسألة وأن كافة قائماتها المقبولة احترمت التناصف الأفقي.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حددت، في الرزنامة الانتخابية، يوم 3 مارس 2018 كآخر أجل للإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية وهو ما يفتح المجال للطعن فيها لدى المحاكم الإدارية الجهوية، على أن يكون يوم 4 أفريل، الأجل الأقصى للإعلان عن القائمات النهائية بعد انقضاء الطعون.

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