مقبرة حمام سوسة: 25 دينارا معلوم دفن أموات الجهة و250 للاغراب بقرار من المجلس البلدي

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أكدت معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني في مداخلة لها عبر اذاعة جوهرة اف ام اليوم الجمعة 2 مارس 2018 أن المجلس البلدي تلقى تشكيات من قبل المواطنين في حمام سوسة ورفض لدفن "أغراب" وافدين على الجهة من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لمتساكني الجهة.
وأوضحت الجويني أن الموضوع اصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.
وأضافت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينار و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لا يعتبر غير قانوني حسب قولها.
وأشارت المعتمدة ورئيسة النيابة الخصوصية أن المقترح هو مجرد مشروع قانون اقترحه المجلس البلدي استجابة لطلبات المواطنين في حمام سوسة وقع ارجاء البت فيه إلى وقت لاحق حسب قولها.
صورة توضيحية
أكدت معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني في مداخلة لها عبر اذاعة جوهرة اف ام اليوم الجمعة 2 مارس 2018 أن المجلس البلدي تلقى تشكيات من قبل المواطنين في حمام سوسة ورفض لدفن "أغراب" وافدين على الجهة من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لمتساكني الجهة.
وأوضحت الجويني أن الموضوع اصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.
وأضافت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينار و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لا يعتبر غير قانوني حسب قولها.
وأشارت المعتمدة ورئيسة النيابة الخصوصية أن المقترح هو مجرد مشروع قانون اقترحه المجلس البلدي استجابة لطلبات المواطنين في حمام سوسة وقع ارجاء البت فيه إلى وقت لاحق حسب قولها.
صورة توضيحية
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018