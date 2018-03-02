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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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مقبرة حمام سوسة: 25 دينارا معلوم دفن أموات الجهة و250 للاغراب بقرار من المجلس البلدي
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الأولى
مقبرة حمام سوسة: 25 دينارا معلوم دفن أموات الجهة و250 للاغراب بقرار من المجلس البلدي
02 مارس 2018 | 12:11

أكدت معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني في مداخلة لها عبر اذاعة جوهرة اف ام اليوم الجمعة 2 مارس 2018 أن المجلس البلدي تلقى تشكيات من قبل المواطنين في حمام سوسة ورفض لدفن "أغراب" وافدين على الجهة من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لمتساكني الجهة.

وأوضحت الجويني أن الموضوع اصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.

وأضافت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينار و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لا يعتبر غير قانوني حسب قولها.

وأشارت المعتمدة ورئيسة النيابة الخصوصية أن المقترح هو مجرد مشروع قانون اقترحه المجلس البلدي استجابة لطلبات المواطنين في حمام سوسة وقع ارجاء البت فيه إلى وقت لاحق حسب قولها.

صورة توضيحية

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مقبرة حمام سوسة: 25 دينارا معلوم دفن أموات الجهة و250 للاغراب بقرار من المجلس البلدي
02 مارس 2018 | 12:11

أكدت معتمدة حمام سوسة ورئيسة النيابة الخصوصية منية الجويني في مداخلة لها عبر اذاعة جوهرة اف ام اليوم الجمعة 2 مارس 2018 أن المجلس البلدي تلقى تشكيات من قبل المواطنين في حمام سوسة ورفض لدفن "أغراب" وافدين على الجهة من مناطق مجاورة في مقبرتهم بسبب عدم وجود أماكن فيها إلا لمتساكني الجهة.

وأوضحت الجويني أن الموضوع اصبح محل تجاذبات وتشكيات ورفض من قبل المواطنين ولذلك ارتأى المجلس البلدي الذي لا يمكنه أخلاقيا منع دفن ميت وافد على المقبرة تقنين المسألة من خلال مقترح مشروع قانون.

وأضافت أن أعضاء النيابة الخصوصية اقترحوا أن يكون معلوم دفن ميت أصيل حمام سوسة ودافع للأداء البلدي 25 دينار و250 دينارا لدفن الميت من غير دافعي الأداء البلدي كحل لهذا الإشكال الذي بات محل رفض من قبل المواطنين وهو مقترح لا يعتبر غير قانوني حسب قولها.

وأشارت المعتمدة ورئيسة النيابة الخصوصية أن المقترح هو مجرد مشروع قانون اقترحه المجلس البلدي استجابة لطلبات المواطنين في حمام سوسة وقع ارجاء البت فيه إلى وقت لاحق حسب قولها.

صورة توضيحية

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