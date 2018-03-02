سوسة: يوم توعوي وتحسيسي حول الوقاية من سرطان عنق الرحم

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الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي
نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة إطارات وأعوان مجمع "ليوني" بالمسعدين بسوسة حول الوقاية من سرطان عنق الرحم.
وتم خلال هذا اليوم الذي شهد حضور الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعدد من الإطارات الطبية السامية بالجهة إمضاء اتفاقية شراكة مع مجمع "ليوني" ترمي إلى مزيد تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أعوانه وإطاراته والرفع من درجة الوعي وإثراء معارفهم في هذا المجال.
الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي
نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة إطارات وأعوان مجمع "ليوني" بالمسعدين بسوسة حول الوقاية من سرطان عنق الرحم.
وتم خلال هذا اليوم الذي شهد حضور الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعدد من الإطارات الطبية السامية بالجهة إمضاء اتفاقية شراكة مع مجمع "ليوني" ترمي إلى مزيد تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أعوانه وإطاراته والرفع من درجة الوعي وإثراء معارفهم في هذا المجال.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018