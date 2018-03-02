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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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سوسة: يوم توعوي وتحسيسي حول الوقاية من سرطان عنق الرحم
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الصحّة والطبّ
سوسة: يوم توعوي وتحسيسي حول الوقاية من سرطان عنق الرحم
02 مارس 2018 | 11:57

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي

نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة إطارات وأعوان مجمع "ليوني" بالمسعدين بسوسة حول الوقاية من سرطان عنق الرحم.

وتم خلال هذا اليوم الذي شهد حضور الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعدد من الإطارات الطبية السامية بالجهة إمضاء اتفاقية شراكة مع مجمع "ليوني" ترمي إلى مزيد تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أعوانه وإطاراته والرفع من درجة الوعي وإثراء معارفهم في هذا المجال.

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الصحّة والطبّ
سوسة: يوم توعوي وتحسيسي حول الوقاية من سرطان عنق الرحم
02 مارس 2018 | 11:57

الشروق أون لاين ـ مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي

نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة يوما تحسيسيا وتوعويا لفائدة إطارات وأعوان مجمع "ليوني" بالمسعدين بسوسة حول الوقاية من سرطان عنق الرحم.

وتم خلال هذا اليوم الذي شهد حضور الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعدد من الإطارات الطبية السامية بالجهة إمضاء اتفاقية شراكة مع مجمع "ليوني" ترمي إلى مزيد تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من أعوانه وإطاراته والرفع من درجة الوعي وإثراء معارفهم في هذا المجال.

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سوسة: يوم توعوي وتحسيسي حول الوقاية من سرطان عنق الرحم
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