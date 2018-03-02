الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 60 هك في جومين

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ببنزرت أمس الخميس 01 مارس 2018 عقارا دوليا فلاحيا يقع بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، وذلك لانتهاء مدّة التسويغ. وتبلغ مساحة هذا العقار الدولي الفلاحي المعروف بـ "قدود 2" حوالي 60 هك يحتوي على بعض البناءات المعدّة للاستغلال الفلاحي.

وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة أجهزة الدّولة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.

وقد تسلمت مصالح ديوان الأراضي الدّولية ممثلة في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بولاية بنزرت العقار المسترجع للتعهد به بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الأوقات.

ويجدر التذكير أن أجهزة الدولة قد استردّت إلى حد الآن أكثر من 25 ألف هكتار من الأراضي الدولية وذلك في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على استرداد ملك المجموعة الوطنية المستولى عليه بوجه لا شرعي وإعادة توظيفه في المسار التنموي للبلاد.