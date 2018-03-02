بنزرت: 4 قائمات تعيد ترتيبها وقائمتان تغير من صنفها إلى المستقلة

مكتب الشروق- بنزرت– إيمان عبد الستار

أوضح عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية بنزرت "يسري بن حسين" للشروق انه عملا بشرط التناصف الأفقي للقائمات الائتلافية والحزبية المترشحة للانتخابات البلدية فإن أربعة قائمات من مجموع القائمات التي وجهت إليها "تنابيه" في إطار فترة البت وذلك من مجموع 96 قائمة قامت بإعادة ترتيبها.

مشيرا في ذات الاتجاه إلى أن انعكاسات هذا الشرط افرز بدوره تغييرا على مستوى رؤساء البعض منها. كما انه في حدود 2 قائمات غيرت صنفها من حزبية الى مستقلة وفق تعبيره. وأنه مبدئيا تم رفض قائمة وحيدة حزبية تقدمت للسباق الانتخابي لبلدية بنزرت من مجموع 10 قائمات.