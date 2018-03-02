القيروان: جاءت من فرنسا لتقديم واجب العزاء فكادت تفقد طفلها

الشروق اون لاين- مكتب القيروان - جمال الدين الذهبي

اقدم شاب يركب دراجة نارية، مساء يوم الخميس 1 مارس 2018، على اختطاف صغير عمره ثلاث سنوات من والدته العائدة لتوها من فرنسا لتقديم واجب العزاء لعائلة قريبها المتوفي، وذلك وسط مدينة القيروان.

وبالتفطن له قام عدد من المتواجدبن امام المنزل بمطاردة الخاطف الفار وطلب تدخل اعوان شرطة النجدة الذين نجحوا في ايقافه وإعادة الطفل سالما الى حضن والدته.

وستتم مباشرة اﻻبحاث مع الخاطف الذي كان في حالة سكر لتحديد دوافع اقدامه على عملية خطف طفل من أمه.