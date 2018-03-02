حتى البحر تجمد في بريطانيا!

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تجمدت مساحات كبيرة من مياه البحار المحيطة بالمملكة المتحدة، في استمرار موجة البرد التي يطلق عليها اسم "وحش الشرق"، أسوأ موجة طقس تجتاح بريطانيا منذ عام 1991.

وأظهرت صور قوارب حاصرتها الثلوج على الساحل الشرقي لجزيرة وايت جنوبي بريطانيا، بعد تجمد المياه إثر انخفاض درجة الحرارة إلى مستويات استثنائية.

وقتل نحو 60 شخصا خلال أسبوع، في موجة الصقيع المسماة "وحش الشرق" التي تضرب القارة الأوروبية، معظمهم من المشردين.

وأدى اجتياح عواصف ثلجية قادمة من سيبيريا إلى إغلاق مطارات وطرق وتعطل حركة قطارات، كما تدخلت قوات الجيش لمواجهة الموقف في أنحاء المملكة المتحدة.

وتسبب الطقس السيئ في تقطع السبل بمئات من قائدي السيارات في اسكتلندا، وإغلاق آلاف المدارس.

ومع ارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 90 سنتيمترا وانخفاض الحرارة إلى 10.3 درجة تحت الصفر، أصدرت هيئة الأرصاد في بريطانيا وأيرلندا أعلى درجات التحذير التي تنصح الناس بالبقاء في منازلهم لخطورة التنقل على الطرق.

وقالت الشرطة في لنكولنشير شرقي إنجلترا، إن السير في الطرق مستحيل، وفق ما نقلت "رويترز".