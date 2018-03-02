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المكتب الجهوي للنهضة بتطاوين: تهديد بالاستقالة بسبب نائبة والكاتب العام الجهوي يوضّح
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السياسي
المكتب الجهوي للنهضة بتطاوين: تهديد بالاستقالة بسبب نائبة والكاتب العام الجهوي يوضّح
02 مارس 2018 | 11:08

الشروق اون لاين – فيصل عويني

علمت الشروق اون لاين أن تململا جد في المكتب الجهوي لحركة النهضة بولاية تطاوين جرّاء ما وصفته من بعض الاطراف من ابناء الجهة بالإقصاء من قائمات الحركة المرشحة للانتخابات البلدية.

وكشفت مصادر الشروق اون لاين أن التململ جاء ايضا نتيجة تدخّل نائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة بولاية تطاوين في فرض قائمة دون سواها للترشح لإحدى الدوائر البلدية بالجهة مما دفع بعض الاعضاء الى التهديد بالستقالة.

وقد اتصلت الشروق اون لاين بالسيد محمد الطاهر بومخلاء الكاتب العام الجهوي لمكتب حركة النهضة بتطاوين الذي نفى صحة ما تم تداوله حول وجود تململ في صفوف اعضاء المكتب الجهوي موضحا أن النقاشات وتبادل الافكار حول القائمات الانتخابية أو غيرها من المواضيع تتم داخل مؤسسات الحركة بحضور كل الاطراف ومن بينهم اعضاء الكتلة البرلمانية وممثلي مجلس الشورى واعضاء المكتب الجهوي وشدّد الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بتطاوين أن النقاشات قد تعرف في بعض الاحيان ارتفاعا في الاصوات غير أن ذلك يبقى في سياق الاختلاف في وجهات النظر.

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السياسي
المكتب الجهوي للنهضة بتطاوين: تهديد بالاستقالة بسبب نائبة والكاتب العام الجهوي يوضّح
02 مارس 2018 | 11:08

الشروق اون لاين – فيصل عويني

علمت الشروق اون لاين أن تململا جد في المكتب الجهوي لحركة النهضة بولاية تطاوين جرّاء ما وصفته من بعض الاطراف من ابناء الجهة بالإقصاء من قائمات الحركة المرشحة للانتخابات البلدية.

وكشفت مصادر الشروق اون لاين أن التململ جاء ايضا نتيجة تدخّل نائبة بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة بولاية تطاوين في فرض قائمة دون سواها للترشح لإحدى الدوائر البلدية بالجهة مما دفع بعض الاعضاء الى التهديد بالستقالة.

وقد اتصلت الشروق اون لاين بالسيد محمد الطاهر بومخلاء الكاتب العام الجهوي لمكتب حركة النهضة بتطاوين الذي نفى صحة ما تم تداوله حول وجود تململ في صفوف اعضاء المكتب الجهوي موضحا أن النقاشات وتبادل الافكار حول القائمات الانتخابية أو غيرها من المواضيع تتم داخل مؤسسات الحركة بحضور كل الاطراف ومن بينهم اعضاء الكتلة البرلمانية وممثلي مجلس الشورى واعضاء المكتب الجهوي وشدّد الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بتطاوين أن النقاشات قد تعرف في بعض الاحيان ارتفاعا في الاصوات غير أن ذلك يبقى في سياق الاختلاف في وجهات النظر.

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