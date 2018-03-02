قابس: استياء شديد من التأخير المسجل في المشاريع الكبرى

انعقدت يوم امس الخميس الدورة العادية الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس، وتمت خلالها المصادقة على عدد من المسائل المالية المضمنة بالتقرير الذي اعدته اللجنة القطاعية القارة للتخطيط والمالية بالمجلس، واستعراض تقرير لجنة المشاريع المعطلة.

كما تمت في هذه الدورة، التي اشرف عليها والي قابس منجي ثامر، مناقشة الوضع العام، حيث عبر عدد من اعضاء المجلس عن استيائهم الشديد من التأخير المسجل في عدد من المشاريع الكبرى بالجهة، على غرار التأخير الحاصل في مشروع المستشفى الجامعي الجديد خاصة وان الاشكال العقاري حول الارض المخصصة له قد تمت تسويته، وتوفر الممول منذ مؤتمر تونس للاستثمار، واعربوا عن خشيتهم من تبخر المشروع كما حدث لمشاريع اخرى.

وتساءل عدد من اعضاء المجلس عن سبب التأخير الحاصل في مشروع المنطقة اللوجستية وفي احداث الخط البحري لنقل الحاويات وتفعيل نشاط مطار قابس - مطماطة وفي تنظيم المناظرات الخاصة بالمجمع الكيميائي التونسي وشركة الصيانة، وطالبوا بضرورة فصل المجمع الكيميائي التونسي عن شركة فسفاط قفصة حتى يتصرف هذا المجمع بكامل الاستقلالية ويسترجع عافيته.

وشدد اعضاء المجلس على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بكل القرارات التي تم الاعلان عنها لفائدة ولاية قابس وفي مقدمتها قرارات المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015، ولفتوا الى ان اغلب قرارات المجلس بقيت حبرا على ورق، مما زاد في تردي الوضع التنموي بالجهة واستفحال البطالة.