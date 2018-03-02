قابس: استياء شديد من التأخير المسجل في المشاريع الكبرى

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انعقدت يوم امس الخميس الدورة العادية الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس، وتمت خلالها المصادقة على عدد من المسائل المالية المضمنة بالتقرير الذي اعدته اللجنة القطاعية القارة للتخطيط والمالية بالمجلس، واستعراض تقرير لجنة المشاريع المعطلة.
كما تمت في هذه الدورة، التي اشرف عليها والي قابس منجي ثامر، مناقشة الوضع العام، حيث عبر عدد من اعضاء المجلس عن استيائهم الشديد من التأخير المسجل في عدد من المشاريع الكبرى بالجهة، على غرار التأخير الحاصل في مشروع المستشفى الجامعي الجديد خاصة وان الاشكال العقاري حول الارض المخصصة له قد تمت تسويته، وتوفر الممول منذ مؤتمر تونس للاستثمار، واعربوا عن خشيتهم من تبخر المشروع كما حدث لمشاريع اخرى.
وتساءل عدد من اعضاء المجلس عن سبب التأخير الحاصل في مشروع المنطقة اللوجستية وفي احداث الخط البحري لنقل الحاويات وتفعيل نشاط مطار قابس - مطماطة وفي تنظيم المناظرات الخاصة بالمجمع الكيميائي التونسي وشركة الصيانة، وطالبوا بضرورة فصل المجمع الكيميائي التونسي عن شركة فسفاط قفصة حتى يتصرف هذا المجمع بكامل الاستقلالية ويسترجع عافيته.
وشدد اعضاء المجلس على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بكل القرارات التي تم الاعلان عنها لفائدة ولاية قابس وفي مقدمتها قرارات المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015، ولفتوا الى ان اغلب قرارات المجلس بقيت حبرا على ورق، مما زاد في تردي الوضع التنموي بالجهة واستفحال البطالة.
انعقدت يوم امس الخميس الدورة العادية الاولى للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بقابس، وتمت خلالها المصادقة على عدد من المسائل المالية المضمنة بالتقرير الذي اعدته اللجنة القطاعية القارة للتخطيط والمالية بالمجلس، واستعراض تقرير لجنة المشاريع المعطلة.
كما تمت في هذه الدورة، التي اشرف عليها والي قابس منجي ثامر، مناقشة الوضع العام، حيث عبر عدد من اعضاء المجلس عن استيائهم الشديد من التأخير المسجل في عدد من المشاريع الكبرى بالجهة، على غرار التأخير الحاصل في مشروع المستشفى الجامعي الجديد خاصة وان الاشكال العقاري حول الارض المخصصة له قد تمت تسويته، وتوفر الممول منذ مؤتمر تونس للاستثمار، واعربوا عن خشيتهم من تبخر المشروع كما حدث لمشاريع اخرى.
وتساءل عدد من اعضاء المجلس عن سبب التأخير الحاصل في مشروع المنطقة اللوجستية وفي احداث الخط البحري لنقل الحاويات وتفعيل نشاط مطار قابس - مطماطة وفي تنظيم المناظرات الخاصة بالمجمع الكيميائي التونسي وشركة الصيانة، وطالبوا بضرورة فصل المجمع الكيميائي التونسي عن شركة فسفاط قفصة حتى يتصرف هذا المجمع بكامل الاستقلالية ويسترجع عافيته.
وشدد اعضاء المجلس على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بكل القرارات التي تم الاعلان عنها لفائدة ولاية قابس وفي مقدمتها قرارات المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015، ولفتوا الى ان اغلب قرارات المجلس بقيت حبرا على ورق، مما زاد في تردي الوضع التنموي بالجهة واستفحال البطالة.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018