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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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مؤسسة هاينريش بول تقدم ''دليل الحوكمة البيئية المحلية''
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الوطنية
مؤسسة هاينريش بول تقدم ''دليل الحوكمة البيئية المحلية''
02 مارس 2018 | 10:26

قدمت مؤسسة هاينريش بول الالمانية خلال ندوة صحفية أمس الخميس "دليل الحوكمة البيئية المحلية'' الذي أنجزته بالشراكة مع" World Future Council" في إطار برنامجها  المتكامل "سياسات المستقبل Policies of the Future - ".

 ويهدف هذا الدليل المنجز إلى دعم المجهودات في المجال البيئي محليا من خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه السلطات المحلية  بالإضافة إلى تقديم تصور يخص تقسيما جديدا للمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الجماعات المحلية و تمكين هذه السلطات من توجيه حماية البيئة و التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ويركز "دليل الحوكمة البيئية المحلية" بشكل خاص على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والمؤسساتية الحالية في تونس سعيا إلى إيجاد تقييم موضوعي لتطبيق نظام اللامركزية لمعرفة المكاسب المتوقعة للإدارة البيئية الناتجة عن الرغبة في الحصول على التمثيل العادل للأراضي التونسية على  النحو المنصوص عليه في الدستور. يعتمد الدليل على أفضل 3 تجارب دولية مقارنة من بلدان ناشئة (الشيلي وجنوب أفريقيا والأردن) أين نجحت اللامركزية في  تعزيز مساهمات الحكومات المحلية في التنمية المستدامة داخل القطاعات الرئيسية.

كما يقدم الدليل أيضا قائمة بالتوصيات العملية لاعتماد سياسات وإجراءات بيئية مستدامة في ست مجالات مختلفة و هي الطاقة والمياه والنفايات والتخطيط العمراني والهياكل الأساسية والنقل بالإضافة إلى الزراعة. كما يهدف إلى دعم العمل المحلي في أقرب وقت ممكن في عملية اللامركزية، إضافة إلى ذلك يحتوي  الدليل أيضا على تصور مفصل  لسياسات واسعة النطاق يمكن أن تساهم في  تحقيق المنافع المشتركة للاقتصاد المحلي.

من خلال هذا العمل تم تقديم رؤية تقريبية للوضع الراهن في تونس من خلال تحليل المهارات الموجودة والتحديات المطروحة والفرص التي تواجهها البلديات التونسية حاليا في سياق البحث عن تنمية مستدامة حيث يوفر هذا التشخيص الأولي مزيدا من التبصر في الهيكل والنهج المتبعين في تونس.

بالإضافة إلى تشخيص الواقع يقدم الدليل توصيات مضبوطة تهم أكثر من 350 بلدية تونسية بعضها حديث التكوين والتجربة في مجال العمل البلدي حيث يقترح جملة واسعة من التدابير التكميلية عن طريق التمييز بين المبادرات المشتركة بين القطاعات والأدوات القطاعية المحددة. وبما أن البلديات المستهدفة تختلف من حيث القدرات اللوجستية والمالية والخبرة في مجال التغير البيئي، فإن المقترحات المختلفة الواردة في هذا الدليل تعكس أولويات مختلفة ودرجات كثافة رأس المال والأطر الزمنية.

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الوطنية
مؤسسة هاينريش بول تقدم ''دليل الحوكمة البيئية المحلية''
02 مارس 2018 | 10:26

قدمت مؤسسة هاينريش بول الالمانية خلال ندوة صحفية أمس الخميس "دليل الحوكمة البيئية المحلية'' الذي أنجزته بالشراكة مع" World Future Council" في إطار برنامجها  المتكامل "سياسات المستقبل Policies of the Future - ".

 ويهدف هذا الدليل المنجز إلى دعم المجهودات في المجال البيئي محليا من خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه السلطات المحلية  بالإضافة إلى تقديم تصور يخص تقسيما جديدا للمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الجماعات المحلية و تمكين هذه السلطات من توجيه حماية البيئة و التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ويركز "دليل الحوكمة البيئية المحلية" بشكل خاص على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والمؤسساتية الحالية في تونس سعيا إلى إيجاد تقييم موضوعي لتطبيق نظام اللامركزية لمعرفة المكاسب المتوقعة للإدارة البيئية الناتجة عن الرغبة في الحصول على التمثيل العادل للأراضي التونسية على  النحو المنصوص عليه في الدستور. يعتمد الدليل على أفضل 3 تجارب دولية مقارنة من بلدان ناشئة (الشيلي وجنوب أفريقيا والأردن) أين نجحت اللامركزية في  تعزيز مساهمات الحكومات المحلية في التنمية المستدامة داخل القطاعات الرئيسية.

كما يقدم الدليل أيضا قائمة بالتوصيات العملية لاعتماد سياسات وإجراءات بيئية مستدامة في ست مجالات مختلفة و هي الطاقة والمياه والنفايات والتخطيط العمراني والهياكل الأساسية والنقل بالإضافة إلى الزراعة. كما يهدف إلى دعم العمل المحلي في أقرب وقت ممكن في عملية اللامركزية، إضافة إلى ذلك يحتوي  الدليل أيضا على تصور مفصل  لسياسات واسعة النطاق يمكن أن تساهم في  تحقيق المنافع المشتركة للاقتصاد المحلي.

من خلال هذا العمل تم تقديم رؤية تقريبية للوضع الراهن في تونس من خلال تحليل المهارات الموجودة والتحديات المطروحة والفرص التي تواجهها البلديات التونسية حاليا في سياق البحث عن تنمية مستدامة حيث يوفر هذا التشخيص الأولي مزيدا من التبصر في الهيكل والنهج المتبعين في تونس.

بالإضافة إلى تشخيص الواقع يقدم الدليل توصيات مضبوطة تهم أكثر من 350 بلدية تونسية بعضها حديث التكوين والتجربة في مجال العمل البلدي حيث يقترح جملة واسعة من التدابير التكميلية عن طريق التمييز بين المبادرات المشتركة بين القطاعات والأدوات القطاعية المحددة. وبما أن البلديات المستهدفة تختلف من حيث القدرات اللوجستية والمالية والخبرة في مجال التغير البيئي، فإن المقترحات المختلفة الواردة في هذا الدليل تعكس أولويات مختلفة ودرجات كثافة رأس المال والأطر الزمنية.

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