مؤسسة هاينريش بول تقدم ''دليل الحوكمة البيئية المحلية''

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قدمت مؤسسة هاينريش بول الالمانية خلال ندوة صحفية أمس الخميس "دليل الحوكمة البيئية المحلية'' الذي أنجزته بالشراكة مع" World Future Council" في إطار برنامجها المتكامل "سياسات المستقبل Policies of the Future - ".
ويهدف هذا الدليل المنجز إلى دعم المجهودات في المجال البيئي محليا من خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه السلطات المحلية بالإضافة إلى تقديم تصور يخص تقسيما جديدا للمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الجماعات المحلية و تمكين هذه السلطات من توجيه حماية البيئة و التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
ويركز "دليل الحوكمة البيئية المحلية" بشكل خاص على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والمؤسساتية الحالية في تونس سعيا إلى إيجاد تقييم موضوعي لتطبيق نظام اللامركزية لمعرفة المكاسب المتوقعة للإدارة البيئية الناتجة عن الرغبة في الحصول على التمثيل العادل للأراضي التونسية على النحو المنصوص عليه في الدستور. يعتمد الدليل على أفضل 3 تجارب دولية مقارنة من بلدان ناشئة (الشيلي وجنوب أفريقيا والأردن) أين نجحت اللامركزية في تعزيز مساهمات الحكومات المحلية في التنمية المستدامة داخل القطاعات الرئيسية.
كما يقدم الدليل أيضا قائمة بالتوصيات العملية لاعتماد سياسات وإجراءات بيئية مستدامة في ست مجالات مختلفة و هي الطاقة والمياه والنفايات والتخطيط العمراني والهياكل الأساسية والنقل بالإضافة إلى الزراعة. كما يهدف إلى دعم العمل المحلي في أقرب وقت ممكن في عملية اللامركزية، إضافة إلى ذلك يحتوي الدليل أيضا على تصور مفصل لسياسات واسعة النطاق يمكن أن تساهم في تحقيق المنافع المشتركة للاقتصاد المحلي.
من خلال هذا العمل تم تقديم رؤية تقريبية للوضع الراهن في تونس من خلال تحليل المهارات الموجودة والتحديات المطروحة والفرص التي تواجهها البلديات التونسية حاليا في سياق البحث عن تنمية مستدامة حيث يوفر هذا التشخيص الأولي مزيدا من التبصر في الهيكل والنهج المتبعين في تونس.
بالإضافة إلى تشخيص الواقع يقدم الدليل توصيات مضبوطة تهم أكثر من 350 بلدية تونسية بعضها حديث التكوين والتجربة في مجال العمل البلدي حيث يقترح جملة واسعة من التدابير التكميلية عن طريق التمييز بين المبادرات المشتركة بين القطاعات والأدوات القطاعية المحددة. وبما أن البلديات المستهدفة تختلف من حيث القدرات اللوجستية والمالية والخبرة في مجال التغير البيئي، فإن المقترحات المختلفة الواردة في هذا الدليل تعكس أولويات مختلفة ودرجات كثافة رأس المال والأطر الزمنية.
قدمت مؤسسة هاينريش بول الالمانية خلال ندوة صحفية أمس الخميس "دليل الحوكمة البيئية المحلية'' الذي أنجزته بالشراكة مع" World Future Council" في إطار برنامجها المتكامل "سياسات المستقبل Policies of the Future - ".
ويهدف هذا الدليل المنجز إلى دعم المجهودات في المجال البيئي محليا من خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه السلطات المحلية بالإضافة إلى تقديم تصور يخص تقسيما جديدا للمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الجماعات المحلية و تمكين هذه السلطات من توجيه حماية البيئة و التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
ويركز "دليل الحوكمة البيئية المحلية" بشكل خاص على الأوضاع الاقتصادية والبيئية والمؤسساتية الحالية في تونس سعيا إلى إيجاد تقييم موضوعي لتطبيق نظام اللامركزية لمعرفة المكاسب المتوقعة للإدارة البيئية الناتجة عن الرغبة في الحصول على التمثيل العادل للأراضي التونسية على النحو المنصوص عليه في الدستور. يعتمد الدليل على أفضل 3 تجارب دولية مقارنة من بلدان ناشئة (الشيلي وجنوب أفريقيا والأردن) أين نجحت اللامركزية في تعزيز مساهمات الحكومات المحلية في التنمية المستدامة داخل القطاعات الرئيسية.
كما يقدم الدليل أيضا قائمة بالتوصيات العملية لاعتماد سياسات وإجراءات بيئية مستدامة في ست مجالات مختلفة و هي الطاقة والمياه والنفايات والتخطيط العمراني والهياكل الأساسية والنقل بالإضافة إلى الزراعة. كما يهدف إلى دعم العمل المحلي في أقرب وقت ممكن في عملية اللامركزية، إضافة إلى ذلك يحتوي الدليل أيضا على تصور مفصل لسياسات واسعة النطاق يمكن أن تساهم في تحقيق المنافع المشتركة للاقتصاد المحلي.
من خلال هذا العمل تم تقديم رؤية تقريبية للوضع الراهن في تونس من خلال تحليل المهارات الموجودة والتحديات المطروحة والفرص التي تواجهها البلديات التونسية حاليا في سياق البحث عن تنمية مستدامة حيث يوفر هذا التشخيص الأولي مزيدا من التبصر في الهيكل والنهج المتبعين في تونس.
بالإضافة إلى تشخيص الواقع يقدم الدليل توصيات مضبوطة تهم أكثر من 350 بلدية تونسية بعضها حديث التكوين والتجربة في مجال العمل البلدي حيث يقترح جملة واسعة من التدابير التكميلية عن طريق التمييز بين المبادرات المشتركة بين القطاعات والأدوات القطاعية المحددة. وبما أن البلديات المستهدفة تختلف من حيث القدرات اللوجستية والمالية والخبرة في مجال التغير البيئي، فإن المقترحات المختلفة الواردة في هذا الدليل تعكس أولويات مختلفة ودرجات كثافة رأس المال والأطر الزمنية.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018