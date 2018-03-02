التحقيق مع نتنياهو وزوجته في قضايا فساد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استجوبت شرطة الكيان الصهيوني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الأولى اليوم الجمعة 2 مارس 2018 في قضية فساد تتعلق بشركة بيزك أكبر شركة اتصالات صهيونية .

وتتهم الشرطة ملاك الشركة بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.

ولم ترد الشرطة على طلب للحصول على تعقيب وشاهد مصور من رويترز مركبة تقل ضابطي شرطة يدخلان مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو.

و تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو مشتبه به في قضيتي فساد أخريين لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.