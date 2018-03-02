فايسبوك ينهي تجربة فصل مستجدات الصفحة الرئيسية

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تراجع موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تجربة فصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين، وقرّر العودة لقسم واحد لكل المستجدات.
وأعلن مدير قسم مستجدات صفحة 'نيوز فيد' في فايسبوك، آدم موسيري ، أن الموقع قرر إنهاء التجربة والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظراً لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة في مسح إن التغيير لم يعجبهم.
وأنهى فايسبوك أمس الخميس غرة مارس 2018 تجربة شملت 6 دول لفصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين، أحدهما لمشاركات وصور العائلة والأصدقاء، والآخر للمواد التيتأتي من صفحات أخرى على 'فيسبوك' يتابعها المستخدم مثل صفحات وسائل الإعلام والفرق الرياضية.
وانطلقت التجربة في أكتوبر الماضي وشملت بوليفيا وكمبوديا وغواتيمالا وصربيا وسلوفاكيا وسريلانكا.
وظهر تأثيرها سريعا على معدلات الزيارة والمشاهدة لمواقع وسائل إعلامية صغيرة على الإنترنت.
وكشف موسيري أن فيسبوك سيعدل الطريقة التي يختبر بها التغييرات في منتجاته بناءً على آراء من شملهم الاختبار دون أن يوضح كيف سيكون ذلك.
تراجع موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تجربة فصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين، وقرّر العودة لقسم واحد لكل المستجدات.
وأعلن مدير قسم مستجدات صفحة 'نيوز فيد' في فايسبوك، آدم موسيري ، أن الموقع قرر إنهاء التجربة والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظراً لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة في مسح إن التغيير لم يعجبهم.
وأنهى فايسبوك أمس الخميس غرة مارس 2018 تجربة شملت 6 دول لفصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين، أحدهما لمشاركات وصور العائلة والأصدقاء، والآخر للمواد التيتأتي من صفحات أخرى على 'فيسبوك' يتابعها المستخدم مثل صفحات وسائل الإعلام والفرق الرياضية.
وانطلقت التجربة في أكتوبر الماضي وشملت بوليفيا وكمبوديا وغواتيمالا وصربيا وسلوفاكيا وسريلانكا.
وظهر تأثيرها سريعا على معدلات الزيارة والمشاهدة لمواقع وسائل إعلامية صغيرة على الإنترنت.
وكشف موسيري أن فيسبوك سيعدل الطريقة التي يختبر بها التغييرات في منتجاته بناءً على آراء من شملهم الاختبار دون أن يوضح كيف سيكون ذلك.
-
20:52سامي الطاهري: لا بديل عن الحوار والتفاوض لانقاذ السنة الدراسية
02 مارس 2018
-
20:40مورينيو يكشف النقاب عن مستقبل إبراهيموفيتش
02 مارس 2018
-
20:29إعلام: ترامب يطرد إيفانكا وزوجها من البيت الابيض
02 مارس 2018
-
20:16القصر: غلق الطريق باستعمال شاحنات ثقيلة
02 مارس 2018
-
19:57تطاوين: احتجاج 300 عامل بشركة ال"سي ج ج"
02 مارس 2018
-
19:46الافراج عن مدير المركب الشبابي بالقصرين
02 مارس 2018
-
19:36دورة دبي الدولية للتنس: الجزيري يفشل في بلوغ النهائي
02 مارس 2018
-
19:22اطلاق نار في حرم جامعة سنترال ميشيغن الأميركية
02 مارس 2018
-
19:13قرار من مجلس القضاء العدلي يتعلق بجدول الكفاءة للترقية الى الرتبة الثالثة
02 مارس 2018
-
18:53جلسة عمل بين وزيري العدل والتكوين المهني والتشغيل
02 مارس 2018
-
18:48نصر الله: شخص يعتدي على شقيقين بــ"سيف" ويلوذ بالفرار
02 مارس 2018
-
18:35يوم دارسي في الذكرى العشرين لوفاة الشيخ محمد الشاذلي النيفر
02 مارس 2018
-
18:26ولاية قفصة تنفي الاشاعات حول الانتدابات
02 مارس 2018
-
-
18:04مدرسة مقرين العليا تحتضن فعاليات الأسبوع المغاربي للصحة المدرسية
02 مارس 2018
-
17:55على خلفية اتهامه لها بالتحريض: النائبة اسماء ابو الهناء تقاضي زياد الهاني
02 مارس 2018
-
17:49شاهد.. مصلون ينزلون رجلاً بالقوة من على المنبر في السعودية
02 مارس 2018
-
17:27وزير الداخلية يَرُدُّ على شوقي الطبيب
02 مارس 2018
-
17:23من بينهم فتاة: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المنازل بسيدي حسين
02 مارس 2018
-
17:12كرة قدم: النتائج الكاملة والترتيب للجولة 20 من الرابطة المحترفة الاولى
02 مارس 2018