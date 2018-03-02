فايسبوك ينهي تجربة فصل مستجدات الصفحة الرئيسية

تراجع موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تجربة فصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين، وقرّر العودة لقسم واحد لكل المستجدات.

وأعلن مدير قسم مستجدات صفحة 'نيوز فيد' في فايسبوك، آدم موسيري ، أن الموقع قرر إنهاء التجربة والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظراً لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة في مسح إن التغيير لم يعجبهم.

وأنهى فايسبوك أمس الخميس غرة مارس 2018 تجربة شملت 6 دول لفصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين، أحدهما لمشاركات وصور العائلة والأصدقاء، والآخر للمواد التيتأتي من صفحات أخرى على 'فيسبوك' يتابعها المستخدم مثل صفحات وسائل الإعلام والفرق الرياضية.

وانطلقت التجربة في أكتوبر الماضي وشملت بوليفيا وكمبوديا وغواتيمالا وصربيا وسلوفاكيا وسريلانكا.

وظهر تأثيرها سريعا على معدلات الزيارة والمشاهدة لمواقع وسائل إعلامية صغيرة على الإنترنت.

وكشف موسيري أن فيسبوك سيعدل الطريقة التي يختبر بها التغييرات في منتجاته بناءً على آراء من شملهم الاختبار دون أن يوضح كيف سيكون ذلك.