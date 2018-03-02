ليبيا: السراج يعين قائدا عسكريا كان ضمن جيش القذافي

أصدر رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أوامر بتعيين عدد من المسؤولين في مناصب عسكرية، في خطوة ستصعد من حدة خلافاته مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

واستدعى السراج، الذي يعتبر نفسه القائد الأعلى للجيش، العقيد فرج البرعصي إلى الخدمة العسكرية مجدداً لمدة عام واحد. كما عين القائد السابق في الجيش قبل سقوط القذافي، اللواء عبد الله عون، مستشاراً عسكرياً للمجلس الرئاسي لحكومته.

وتأتي هذه التعيينات بينما تستضيف القاهرة اجتماعات بين مجموعة من الضباط الليبيين للاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر، إلا أن مصدراً قريباً من الأخير أكد لـ"الشرق الأوسط" أن هذه الخطوة ستؤخر حدوث الاتفاق.

من جانب آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع المسلح في مدينة سبها، جنوب غربي ليبيا.

وتشهد المدينة منذ الأحد الماضي، اشتباكات مسلحة بين القبيلتين اللتين يقاتل مسلحون من كل منهما مع قوات حكومة الوفاق ومع قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين بجروح.