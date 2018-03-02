تفجير انتحاري يضرب كابل

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سمع دوي انفجار ضخم، صباح الجمعة، قرب مقرات سفارات أجنبية، في العاصمة الأفغانية كابل، دون ورود تقارير فورية عن سقوط قتلى وجرحى.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله إن الانفجار ناجم عن تفجير انتحاري.
ودوت أبواق سيارات الشرطة في منطقة الانفجار، الذي جاء بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبدالغني البدء في محادثات سلام مع طالبان.
وكان آخر هجوم شهدته العاصمة الأفغانية كابل في 18 فيفري الماضي، عندما قتل شخص وأصيب 6 آخرون في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وتزامن التفجير مع هجوم مسلح لطالبان قتل فيه 18 جنديا.
والعاصمة كابل في حالة تأهب منذ أن فجر انتحاري من طالبان سيارة إسعاف ملغومة في شارع مزدحم بالمدينة في 27 جانفي، مما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة 235 آخرين على الأقل
سمع دوي انفجار ضخم، صباح الجمعة، قرب مقرات سفارات أجنبية، في العاصمة الأفغانية كابل، دون ورود تقارير فورية عن سقوط قتلى وجرحى.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله إن الانفجار ناجم عن تفجير انتحاري.
ودوت أبواق سيارات الشرطة في منطقة الانفجار، الذي جاء بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبدالغني البدء في محادثات سلام مع طالبان.
وكان آخر هجوم شهدته العاصمة الأفغانية كابل في 18 فيفري الماضي، عندما قتل شخص وأصيب 6 آخرون في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وتزامن التفجير مع هجوم مسلح لطالبان قتل فيه 18 جنديا.
والعاصمة كابل في حالة تأهب منذ أن فجر انتحاري من طالبان سيارة إسعاف ملغومة في شارع مزدحم بالمدينة في 27 جانفي، مما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة 235 آخرين على الأقل
-
08:33ليبيا: السراج يعين قائدا عسكريا كان ضمن جيش القذافي
02 مارس 2018
-
08:15مقتل 30 شخصا بحريق في عاصمة أذربيجان
02 مارس 2018
-
08:04السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو)
02 مارس 2018
-
07:44فنزويلا تعلن رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية
02 مارس 2018
-
07:29تفجير انتحاري يضرب كابل
02 مارس 2018
-
07:17"وحش الشرق" يقتل 9.. ويشل الحياة في بريطانيا
02 مارس 2018
-
07:01صورة "عضلات" رونالدو الصغير تبهر الملايين
02 مارس 2018
-
00:28طبيب البرازيل: نيمار يحتاج ثلاثة أشهر للتعافي
02 مارس 2018
-
00:18اتحاد طلبة تونس يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية
02 مارس 2018
-
00:00الدورى الإنقليزى: مانشستر سيتى يصعق أرسنال بثلاثية فى الشوط الأول
02 مارس 2018
-
23:45فيسبوك وتويتر بديلا للملصقات والتجمعات فى الانتخابات الإيطالية
01 مارس 2018
-
23:04أهم المشاريع الكبرى في قطاع النقل واللوجستية برا وبحرا وجوا
01 مارس 2018
-
22:41جندوبة: خروج القطار عن السكة دون تسجيل أضرار
01 مارس 2018
-
22:36مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين في عفرين
01 مارس 2018
-
22:18الجهيناوي: قيمة التبادل التجاري بين تونس والمغرب في حدود 700 مليون دينار
01 مارس 2018
-
21:58جندوبة: اسقاط قائمتين مترشحة للإنتخابات البلدية
01 مارس 2018
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018