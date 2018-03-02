تفجير انتحاري يضرب كابل

سمع دوي انفجار ضخم، صباح الجمعة، قرب مقرات سفارات أجنبية، في العاصمة الأفغانية كابل، دون ورود تقارير فورية عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله إن الانفجار ناجم عن تفجير انتحاري.

ودوت أبواق سيارات الشرطة في منطقة الانفجار، الذي جاء بعد يومين من عرض الرئيس أشرف عبدالغني البدء في محادثات سلام مع طالبان.

وكان آخر هجوم شهدته العاصمة الأفغانية كابل في 18 فيفري الماضي، عندما قتل شخص وأصيب 6 آخرون في تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وتزامن التفجير مع هجوم مسلح لطالبان قتل فيه 18 جنديا.

والعاصمة كابل في حالة تأهب منذ أن فجر انتحاري من طالبان سيارة إسعاف ملغومة في شارع مزدحم بالمدينة في 27 جانفي، مما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة 235 آخرين على الأقل