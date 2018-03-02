"وحش الشرق" يقتل 9.. ويشل الحياة في بريطانيا

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قتل 9 أشخاص، بينهم طفلة في السابعة، جراء أسوأ موجة طقس تجتاح بريطانيا منذ عام 1991، وفق ما أوردت سكاي نيوز، الجمعة.
وأدى اجتياح عواصف ثلجية قادمة من سيبيريا إلى إغلاق مطارات، وتعطل حركة قطارات، وأغلقت طرق، كما تدخلت قوات الجيش لمواجهة الموقف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وتسبب الطقس السيء في تقطع السبل بمئات من قائدي السيارات في اسكتلندا، وإغلاق آلاف المدارس.
ومع ارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 90 سنتيمترا وانخفاض الحرارة إلى 10.3 درجة تحت الصفر أصدرت هيئة الأرصاد في بريطانيا وأيرلندا أعلى درجات التحذير التي تنصح الناس بالبقاء في منازلهم لخطورة التنقل على الطرق.
وقالت الشرطة في لنكولنشير بشرق انجلترا إن السير في الطرق مستحيل، وفق ما نقلت "رويترز".
وترجع موجة البرد التي أطلق عليها اسم "وحش من الشرق" إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي، مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا.
ونصحت السلطات قائدي السيارات بالبقاء في أماكنهم إلى أن تتمكن الشرطة من الوصول إليهم.
ورجح مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تساقط الثلوج بأنحاء جنوب إنجلترا مع اتجاه إعصار إيما نحو الشمال قادما من البرتغال وفرنسا.
قتل 9 أشخاص، بينهم طفلة في السابعة، جراء أسوأ موجة طقس تجتاح بريطانيا منذ عام 1991، وفق ما أوردت سكاي نيوز، الجمعة.
وأدى اجتياح عواصف ثلجية قادمة من سيبيريا إلى إغلاق مطارات، وتعطل حركة قطارات، وأغلقت طرق، كما تدخلت قوات الجيش لمواجهة الموقف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وتسبب الطقس السيء في تقطع السبل بمئات من قائدي السيارات في اسكتلندا، وإغلاق آلاف المدارس.
ومع ارتفاع مستوى الثلوج إلى نحو 90 سنتيمترا وانخفاض الحرارة إلى 10.3 درجة تحت الصفر أصدرت هيئة الأرصاد في بريطانيا وأيرلندا أعلى درجات التحذير التي تنصح الناس بالبقاء في منازلهم لخطورة التنقل على الطرق.
وقالت الشرطة في لنكولنشير بشرق انجلترا إن السير في الطرق مستحيل، وفق ما نقلت "رويترز".
وترجع موجة البرد التي أطلق عليها اسم "وحش من الشرق" إلى ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة فوق القطب الشمالي، مما أضعف التيار الذي يأتي بالهواء الدافئ من المحيط الأطلسي إلى أيرلندا وبريطانيا.
ونصحت السلطات قائدي السيارات بالبقاء في أماكنهم إلى أن تتمكن الشرطة من الوصول إليهم.
ورجح مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تساقط الثلوج بأنحاء جنوب إنجلترا مع اتجاه إعصار إيما نحو الشمال قادما من البرتغال وفرنسا.
-
08:33ليبيا: السراج يعين قائدا عسكريا كان ضمن جيش القذافي
02 مارس 2018
-
08:15مقتل 30 شخصا بحريق في عاصمة أذربيجان
02 مارس 2018
-
08:04السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو)
02 مارس 2018
-
07:44فنزويلا تعلن رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية
02 مارس 2018
-
07:29تفجير انتحاري يضرب كابل
02 مارس 2018
-
07:17"وحش الشرق" يقتل 9.. ويشل الحياة في بريطانيا
02 مارس 2018
-
07:01صورة "عضلات" رونالدو الصغير تبهر الملايين
02 مارس 2018
-
00:28طبيب البرازيل: نيمار يحتاج ثلاثة أشهر للتعافي
02 مارس 2018
-
00:18اتحاد طلبة تونس يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية
02 مارس 2018
-
00:00الدورى الإنقليزى: مانشستر سيتى يصعق أرسنال بثلاثية فى الشوط الأول
02 مارس 2018
-
23:45فيسبوك وتويتر بديلا للملصقات والتجمعات فى الانتخابات الإيطالية
01 مارس 2018
-
23:04أهم المشاريع الكبرى في قطاع النقل واللوجستية برا وبحرا وجوا
01 مارس 2018
-
22:41جندوبة: خروج القطار عن السكة دون تسجيل أضرار
01 مارس 2018
-
22:36مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين في عفرين
01 مارس 2018
-
22:18الجهيناوي: قيمة التبادل التجاري بين تونس والمغرب في حدود 700 مليون دينار
01 مارس 2018
-
21:58جندوبة: اسقاط قائمتين مترشحة للإنتخابات البلدية
01 مارس 2018
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018