طبيب البرازيل: نيمار يحتاج ثلاثة أشهر للتعافي

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أبلغ طبيب منتخب البرازيل وسائل إعلام يوم الخميس أن نيمار سيخوض سباقا مع الزمن للتعافي قبل نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم الصيف المقبل وقال إن مهاجم باريس سان جيرمان سيغيب فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب معاناته من إصابة في القدم.

وسيخضع اللاعب البالغ عمره 26 عاما، والذي أصبح أغلى لاعب في العالم في أغسطس آب الماضي عندما انضم من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (271 مليون دولار)، لجراحة بسبب تعرضه لكسر في القدم والتواء في الكاحل يوم الأحد الماضي.

وقال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل إن نيمار سيحتاج إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر من أجل التعافي والعودة للملاعب.

وأبلغ لاسمار محطة جلوبو التلفزيونية “ستقام الجراحة في بيلو هوريزونتي في مستشفى ماتير دي صباح يوم السبت.

”ستتراوح فترة التعافي بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر. هذا يعتمد على سرعة تعافيه عقب الجراحة. سنتحدث عن المزيد من التفاصيل بعد العملية“.

وسيغيب نيمار عن مباراتين وديتين للبرازيل هذا الشهر أمام روسيا وألمانيا حاملة اللقب لكن لاسمار قال إنه يتوقع عودة اللاعب في الوقت المناسب قبل انطلاق كأس العالم في 14 يونيو حزيران.

وستلعب البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مباراتها الأولى يوم 17 يونيو حزيران أمام سويسرا ثم ستواجه كوستاريكا وصربيا.

وأضاف طبيب البرازيل “لدينا الوقت لعلاجه.. وسنحاول أن يكون جاهزا في أسرع وقت ممكن حتى يملك الوقت الكافي للاستعداد واستعادة مستواه العالي في البطولة.

”يشعر نيمار بكل تأكيد بالإحباط والحزن لكنه يدرك أنه لا يوجد أي خيار الآن سوى الخضوع للجراحة ثم تكريس وقته للعلاج والتعافي حتى يعود في أسرع وقت ممكن“.

وأعلن باريس سان جيرمان تفاصيل إصابة نيمار يوم الأربعاء ليتأكد غياب اللاعب عن لقاء إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد حامل اللقب. وخسر فريق العاصمة الفرنسية 3-1 في مدريد في لقاء الذهاب.

وقال باريس سان جيرمان ”بعد الفحوص وبموافقة اللاعب تقرر أن الجراحة هي أفضل خيار ممكن. سيخضع للجراحة في البرازيل مطلع الأسبوع المقبل“.

وفي البداية توقع والد نيمار أن يغيب اللاعب فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع وأنه سيكون بوسع اللاعب الاستعداد في فترة كافية قبل كأس العالم في روسيا.

وسجل نيمار 28 هدفا وصنع 16 هدفا مع متصدر الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

رويترز