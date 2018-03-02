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يوم الجمعة 02 مارس 2018
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الاتحاد العام التونسي للطلبة يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية
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الأولى
الاتحاد العام التونسي للطلبة يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية
02 مارس 2018 | 00:18

 أعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة عن تصدره تمثيلية الطلبة وطنيًا في إنتخابات المجالس العلمية لسنة 2017/ 2018 بـ 290 مقعدًا أي ما يعادل 52,3 % من نسبة المقاعد الجملية و بنسبة 67,8 % من جملة المقاعد المتنافس عليها، حسب ما جاء في صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

و اكد الاتحاد ان بقية النسبة تتوزع على بقية الأطراف الطلابية بالجامعة.

 وقال الاتحاد  انه سيتم الإعلان عن النتائج والنسب بالجامعات في ندوة صحفية غدًا بنزل أفريكا بالعاصمة على الساعة 10 صباحًا.

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الاتحاد العام التونسي للطلبة يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية
02 مارس 2018 | 00:18

 أعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة عن تصدره تمثيلية الطلبة وطنيًا في إنتخابات المجالس العلمية لسنة 2017/ 2018 بـ 290 مقعدًا أي ما يعادل 52,3 % من نسبة المقاعد الجملية و بنسبة 67,8 % من جملة المقاعد المتنافس عليها، حسب ما جاء في صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

و اكد الاتحاد ان بقية النسبة تتوزع على بقية الأطراف الطلابية بالجامعة.

 وقال الاتحاد  انه سيتم الإعلان عن النتائج والنسب بالجامعات في ندوة صحفية غدًا بنزل أفريكا بالعاصمة على الساعة 10 صباحًا.

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