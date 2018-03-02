اتحاد طلبة تونس يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية

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أعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة عن تصدره تمثيلية الطلبة وطنيًا في إنتخابات المجالس العلمية لسنة 2017/ 2018 بـ 290 مقعدًا أي ما يعادل 52,3 % من نسبة المقاعد الجملية و بنسبة 67,8 % من جملة المقاعد المتنافس عليها، حسب ما جاء في صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
و اكد الاتحاد ان بقية النسبة تتوزع على بقية الأطراف الطلابية بالجامعة.
وقال الاتحاد انه سيتم الإعلان عن النتائج والنسب بالجامعات في ندوة صحفية غدًا بنزل أفريكا بالعاصمة على الساعة 10 صباحًا.
أعلن الاتحاد العام التونسي للطلبة عن تصدره تمثيلية الطلبة وطنيًا في إنتخابات المجالس العلمية لسنة 2017/ 2018 بـ 290 مقعدًا أي ما يعادل 52,3 % من نسبة المقاعد الجملية و بنسبة 67,8 % من جملة المقاعد المتنافس عليها، حسب ما جاء في صفحتها الرسمية بالفايسبوك.
و اكد الاتحاد ان بقية النسبة تتوزع على بقية الأطراف الطلابية بالجامعة.
وقال الاتحاد انه سيتم الإعلان عن النتائج والنسب بالجامعات في ندوة صحفية غدًا بنزل أفريكا بالعاصمة على الساعة 10 صباحًا.
-
08:33ليبيا: السراج يعين قائدا عسكريا كان ضمن جيش القذافي
02 مارس 2018
-
08:15مقتل 30 شخصا بحريق في عاصمة أذربيجان
02 مارس 2018
-
08:04السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو)
02 مارس 2018
-
07:44فنزويلا تعلن رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية
02 مارس 2018
-
07:29تفجير انتحاري يضرب كابل
02 مارس 2018
-
07:17"وحش الشرق" يقتل 9.. ويشل الحياة في بريطانيا
02 مارس 2018
-
07:01صورة "عضلات" رونالدو الصغير تبهر الملايين
02 مارس 2018
-
00:28طبيب البرازيل: نيمار يحتاج ثلاثة أشهر للتعافي
02 مارس 2018
-
00:18اتحاد طلبة تونس يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية
02 مارس 2018
-
00:00الدورى الإنقليزى: مانشستر سيتى يصعق أرسنال بثلاثية فى الشوط الأول
02 مارس 2018
-
23:45فيسبوك وتويتر بديلا للملصقات والتجمعات فى الانتخابات الإيطالية
01 مارس 2018
-
23:04أهم المشاريع الكبرى في قطاع النقل واللوجستية برا وبحرا وجوا
01 مارس 2018
-
22:41جندوبة: خروج القطار عن السكة دون تسجيل أضرار
01 مارس 2018
-
22:36مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين في عفرين
01 مارس 2018
-
22:18الجهيناوي: قيمة التبادل التجاري بين تونس والمغرب في حدود 700 مليون دينار
01 مارس 2018
-
21:58جندوبة: اسقاط قائمتين مترشحة للإنتخابات البلدية
01 مارس 2018
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018