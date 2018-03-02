الدورى الإنقليزى: مانشستر سيتى يصعق أرسنال بثلاثية فى الشوط الأول

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نجح فريق مانشستر سيتى فى التقدم على ضيفه أرسنال بثلاثية دون رد، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على ملعب "الإمارات" فى ختام مباريات الجولة 28 من الدورى الإنقليزى، والتى تشهد تواجد محمد الننى على مقاعد بدلاء ارسنال.
جاء الهدف الأول لمانشستر سيتى فى الدقيقة 15 عن طريق بيرناردو سيلفا من تسديدة رائعة للغاية، بعد تمريرة من ليروى سانى الذى راوغ أكثر من لاعب من دفاع الجانرز.
وأضاف ديفيد سيلفا الهدف الثانى فى الدقيقة 28، بعدما تلقى تمريرة سحرية من النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.
وفى الدقيقة 33 أضاف ليروى سانى الهدف الثالث للسيتى، بعد جملة متقنة من لاعبى السيتى، الذين تناقلوا الكرة بتمريرات رائعة بداية من خط دفاعم، وصولاً إلى منطقة جزاء الجانرز.
وكان مانشستر سيتى فاز على أرسنال منذ أيام بنفس النتيجة، ولكن فى نهائى كأس رابطة المحترفين، ليُتوج بلقب البطولة.
ويحتل السيتى صدارة البريميرليج برصيد 72 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 45 نقطة.
نجح فريق مانشستر سيتى فى التقدم على ضيفه أرسنال بثلاثية دون رد، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على ملعب "الإمارات" فى ختام مباريات الجولة 28 من الدورى الإنقليزى، والتى تشهد تواجد محمد الننى على مقاعد بدلاء ارسنال.
جاء الهدف الأول لمانشستر سيتى فى الدقيقة 15 عن طريق بيرناردو سيلفا من تسديدة رائعة للغاية، بعد تمريرة من ليروى سانى الذى راوغ أكثر من لاعب من دفاع الجانرز.
وأضاف ديفيد سيلفا الهدف الثانى فى الدقيقة 28، بعدما تلقى تمريرة سحرية من النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.
وفى الدقيقة 33 أضاف ليروى سانى الهدف الثالث للسيتى، بعد جملة متقنة من لاعبى السيتى، الذين تناقلوا الكرة بتمريرات رائعة بداية من خط دفاعم، وصولاً إلى منطقة جزاء الجانرز.
وكان مانشستر سيتى فاز على أرسنال منذ أيام بنفس النتيجة، ولكن فى نهائى كأس رابطة المحترفين، ليُتوج بلقب البطولة.
ويحتل السيتى صدارة البريميرليج برصيد 72 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 45 نقطة.
-
08:33ليبيا: السراج يعين قائدا عسكريا كان ضمن جيش القذافي
02 مارس 2018
-
08:15مقتل 30 شخصا بحريق في عاصمة أذربيجان
02 مارس 2018
-
08:04السيسي لـ"وزير الإسكان": "أنت بتضحك ليه؟" (فيديو)
02 مارس 2018
-
07:44فنزويلا تعلن رسميا عن موعد الانتخابات الرئاسية
02 مارس 2018
-
07:29تفجير انتحاري يضرب كابل
02 مارس 2018
-
07:17"وحش الشرق" يقتل 9.. ويشل الحياة في بريطانيا
02 مارس 2018
-
07:01صورة "عضلات" رونالدو الصغير تبهر الملايين
02 مارس 2018
-
00:28طبيب البرازيل: نيمار يحتاج ثلاثة أشهر للتعافي
02 مارس 2018
-
00:18اتحاد طلبة تونس يفوز بـ 52,3 % من المقاعد في انتخابات المجالس العلمية
02 مارس 2018
-
00:00الدورى الإنقليزى: مانشستر سيتى يصعق أرسنال بثلاثية فى الشوط الأول
02 مارس 2018
-
23:45فيسبوك وتويتر بديلا للملصقات والتجمعات فى الانتخابات الإيطالية
01 مارس 2018
-
23:04أهم المشاريع الكبرى في قطاع النقل واللوجستية برا وبحرا وجوا
01 مارس 2018
-
22:41جندوبة: خروج القطار عن السكة دون تسجيل أضرار
01 مارس 2018
-
22:36مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين في عفرين
01 مارس 2018
-
22:18الجهيناوي: قيمة التبادل التجاري بين تونس والمغرب في حدود 700 مليون دينار
01 مارس 2018
-
21:58جندوبة: اسقاط قائمتين مترشحة للإنتخابات البلدية
01 مارس 2018
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018