الدورى الإنقليزى: مانشستر سيتى يصعق أرسنال بثلاثية فى الشوط الأول

نجح فريق مانشستر سيتى فى التقدم على ضيفه أرسنال بثلاثية دون رد، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على ملعب "الإمارات" فى ختام مباريات الجولة 28 من الدورى الإنقليزى، والتى تشهد تواجد محمد الننى على مقاعد بدلاء ارسنال.

جاء الهدف الأول لمانشستر سيتى فى الدقيقة 15 عن طريق بيرناردو سيلفا من تسديدة رائعة للغاية، بعد تمريرة من ليروى سانى الذى راوغ أكثر من لاعب من دفاع الجانرز.

وأضاف ديفيد سيلفا الهدف الثانى فى الدقيقة 28، بعدما تلقى تمريرة سحرية من النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.

وفى الدقيقة 33 أضاف ليروى سانى الهدف الثالث للسيتى، بعد جملة متقنة من لاعبى السيتى، الذين تناقلوا الكرة بتمريرات رائعة بداية من خط دفاعم، وصولاً إلى منطقة جزاء الجانرز.

وكان مانشستر سيتى فاز على أرسنال منذ أيام بنفس النتيجة، ولكن فى نهائى كأس رابطة المحترفين، ليُتوج بلقب البطولة.

ويحتل السيتى صدارة البريميرليج برصيد 72 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 45 نقطة.