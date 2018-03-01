الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 01 مارس 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فتاة تونسية تكسر عزوبية كاظم الساهر جريدة الشروق ليوم الإربعاء 28 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي تحرش جماعي بناشطة في الحزب الحاكم بباكستان... فيديو فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربي للإنماء بقيمة 400...
السياسي
المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018 | 20:01

جدد حزب المبادرة رفضه "لجميع أنواع الإقصاء مهما كان مأتاها ومن ذلك منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع في الإنتخابات البلدية المقبلة التي سيشارك فيها الحزب، سواء بقائماته الخاصة أو ضمن قائمات ائتلافية أو من خلال دعمه لعدد من القائمات المستقلة، من منطلق المساهمة في دفع المسار الديمقراطي".

وأكد في بيان اصدره اليوم الخميس بمناسبة إحيائه للذكرى 84 لتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في 2 مارس 1934، تمسّكه بالوحدة الوطنية التي "تبقى العربون الضامن لتخليص البلاد من وضعها الراهن الدقيق والنهوض بها والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز مناعتها"، ودعا كافة التونسيين والتونسيات إلى "التشبث بهذا الكسب الثمين وذلك بالإنكباب على العمل والبذل مع نبذ العنف والحقد والبغضاء ومقاومة الإرهاب والفساد بشتّى مظاهره مقابل الإعتماد على لغة الحوار وتمتين سبل التوافق".

   وأضاف أنه "سيواصل السعي إلى توحيد العائلة الدستورية برؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار معطيات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب التونسي لتساهم مع بقية القوى الوطنية في بناء تونس المستقبل وضمان تقدمها وازدهارها

  وبعد التذكير باعتزازه بمرجعيته الدستورية البورقيبية الإصلاحية، أعرب حزب المبادرة عن "إجلاله وتعظيمه لكافة شهداء تونس الأبرار، وإكباره تضحيات جميع من ناضل في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته وكذلك الذين ساهموا في إرساء أركان الدولة التونسية الحديثة".

 

وات
تقرؤون أيضا
بعث مركز تكوين في الإنتاج الحيواني
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
في إطار تدعيم التعاون التونسي الأمريكي في ميدان التكوين في قطاع التغذية الحيوانية، يشرف وزير الفلاحة...
المزيد >>
عملية إرهابية بيضاء بالميناء البترولي
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
شهد ميناء بنزرت تحديدا على مستوى الرصيف...
المزيد >>
البرلمان: جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس عقد...
المزيد >>
الملك سلمان يستقبل لطفي براهم
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018 | 20:01

جدد حزب المبادرة رفضه "لجميع أنواع الإقصاء مهما كان مأتاها ومن ذلك منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع في الإنتخابات البلدية المقبلة التي سيشارك فيها الحزب، سواء بقائماته الخاصة أو ضمن قائمات ائتلافية أو من خلال دعمه لعدد من القائمات المستقلة، من منطلق المساهمة في دفع المسار الديمقراطي".

وأكد في بيان اصدره اليوم الخميس بمناسبة إحيائه للذكرى 84 لتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في 2 مارس 1934، تمسّكه بالوحدة الوطنية التي "تبقى العربون الضامن لتخليص البلاد من وضعها الراهن الدقيق والنهوض بها والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز مناعتها"، ودعا كافة التونسيين والتونسيات إلى "التشبث بهذا الكسب الثمين وذلك بالإنكباب على العمل والبذل مع نبذ العنف والحقد والبغضاء ومقاومة الإرهاب والفساد بشتّى مظاهره مقابل الإعتماد على لغة الحوار وتمتين سبل التوافق".

   وأضاف أنه "سيواصل السعي إلى توحيد العائلة الدستورية برؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار معطيات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب التونسي لتساهم مع بقية القوى الوطنية في بناء تونس المستقبل وضمان تقدمها وازدهارها

  وبعد التذكير باعتزازه بمرجعيته الدستورية البورقيبية الإصلاحية، أعرب حزب المبادرة عن "إجلاله وتعظيمه لكافة شهداء تونس الأبرار، وإكباره تضحيات جميع من ناضل في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته وكذلك الذين ساهموا في إرساء أركان الدولة التونسية الحديثة".

 

وات
تقرؤون أيضا
بعث مركز تكوين في الإنتاج الحيواني
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
في إطار تدعيم التعاون التونسي الأمريكي في ميدان التكوين في قطاع التغذية الحيوانية، يشرف وزير الفلاحة...
المزيد >>
عملية إرهابية بيضاء بالميناء البترولي
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
شهد ميناء بنزرت تحديدا على مستوى الرصيف...
المزيد >>
البرلمان: جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس عقد...
المزيد >>
الملك سلمان يستقبل لطفي براهم
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
فتاة تونسية تكسر عزوبية كاظم الساهر جريدة الشروق ليوم الإربعاء 28 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الخميس 01 مارس 2018 بالفيديو.. مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي وفلاح اليوم ذكرى استشهاد المقاوم الشرس محمد الدغباجي تحرش جماعي بناشطة في الحزب الحاكم بباكستان... فيديو فتح تحقيق جديد ضدّ سمير الوافي اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربي للإنماء بقيمة 400...
﻿