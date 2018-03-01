المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء

جدد حزب المبادرة رفضه "لجميع أنواع الإقصاء مهما كان مأتاها ومن ذلك منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع في الإنتخابات البلدية المقبلة التي سيشارك فيها الحزب، سواء بقائماته الخاصة أو ضمن قائمات ائتلافية أو من خلال دعمه لعدد من القائمات المستقلة، من منطلق المساهمة في دفع المسار الديمقراطي".

وأكد في بيان اصدره اليوم الخميس بمناسبة إحيائه للذكرى 84 لتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في 2 مارس 1934، تمسّكه بالوحدة الوطنية التي "تبقى العربون الضامن لتخليص البلاد من وضعها الراهن الدقيق والنهوض بها والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز مناعتها"، ودعا كافة التونسيين والتونسيات إلى "التشبث بهذا الكسب الثمين وذلك بالإنكباب على العمل والبذل مع نبذ العنف والحقد والبغضاء ومقاومة الإرهاب والفساد بشتّى مظاهره مقابل الإعتماد على لغة الحوار وتمتين سبل التوافق".

وأضاف أنه "سيواصل السعي إلى توحيد العائلة الدستورية برؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار معطيات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب التونسي لتساهم مع بقية القوى الوطنية في بناء تونس المستقبل وضمان تقدمها وازدهارها

وبعد التذكير باعتزازه بمرجعيته الدستورية البورقيبية الإصلاحية، أعرب حزب المبادرة عن "إجلاله وتعظيمه لكافة شهداء تونس الأبرار، وإكباره تضحيات جميع من ناضل في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته وكذلك الذين ساهموا في إرساء أركان الدولة التونسية الحديثة".

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