المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء

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جدد حزب المبادرة رفضه "لجميع أنواع الإقصاء مهما كان مأتاها ومن ذلك منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع في الإنتخابات البلدية المقبلة التي سيشارك فيها الحزب، سواء بقائماته الخاصة أو ضمن قائمات ائتلافية أو من خلال دعمه لعدد من القائمات المستقلة، من منطلق المساهمة في دفع المسار الديمقراطي".
وأكد في بيان اصدره اليوم الخميس بمناسبة إحيائه للذكرى 84 لتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في 2 مارس 1934، تمسّكه بالوحدة الوطنية التي "تبقى العربون الضامن لتخليص البلاد من وضعها الراهن الدقيق والنهوض بها والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز مناعتها"، ودعا كافة التونسيين والتونسيات إلى "التشبث بهذا الكسب الثمين وذلك بالإنكباب على العمل والبذل مع نبذ العنف والحقد والبغضاء ومقاومة الإرهاب والفساد بشتّى مظاهره مقابل الإعتماد على لغة الحوار وتمتين سبل التوافق".
وأضاف أنه "سيواصل السعي إلى توحيد العائلة الدستورية برؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار معطيات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب التونسي لتساهم مع بقية القوى الوطنية في بناء تونس المستقبل وضمان تقدمها وازدهارها
وبعد التذكير باعتزازه بمرجعيته الدستورية البورقيبية الإصلاحية، أعرب حزب المبادرة عن "إجلاله وتعظيمه لكافة شهداء تونس الأبرار، وإكباره تضحيات جميع من ناضل في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته وكذلك الذين ساهموا في إرساء أركان الدولة التونسية الحديثة".
جدد حزب المبادرة رفضه "لجميع أنواع الإقصاء مهما كان مأتاها ومن ذلك منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع في الإنتخابات البلدية المقبلة التي سيشارك فيها الحزب، سواء بقائماته الخاصة أو ضمن قائمات ائتلافية أو من خلال دعمه لعدد من القائمات المستقلة، من منطلق المساهمة في دفع المسار الديمقراطي".
وأكد في بيان اصدره اليوم الخميس بمناسبة إحيائه للذكرى 84 لتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد في 2 مارس 1934، تمسّكه بالوحدة الوطنية التي "تبقى العربون الضامن لتخليص البلاد من وضعها الراهن الدقيق والنهوض بها والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز مناعتها"، ودعا كافة التونسيين والتونسيات إلى "التشبث بهذا الكسب الثمين وذلك بالإنكباب على العمل والبذل مع نبذ العنف والحقد والبغضاء ومقاومة الإرهاب والفساد بشتّى مظاهره مقابل الإعتماد على لغة الحوار وتمتين سبل التوافق".
وأضاف أنه "سيواصل السعي إلى توحيد العائلة الدستورية برؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار معطيات المرحلة الحالية وتطلعات الشعب التونسي لتساهم مع بقية القوى الوطنية في بناء تونس المستقبل وضمان تقدمها وازدهارها
وبعد التذكير باعتزازه بمرجعيته الدستورية البورقيبية الإصلاحية، أعرب حزب المبادرة عن "إجلاله وتعظيمه لكافة شهداء تونس الأبرار، وإكباره تضحيات جميع من ناضل في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته وكذلك الذين ساهموا في إرساء أركان الدولة التونسية الحديثة".
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-