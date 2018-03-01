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شروق الجهات
نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018 | 19:44

الشروق اون لاين – وائل الرميلي:

تم اليوم  بكلية العلوم بصفاقس انتخاب اعضاء المجلس العلمي  وقد تمت العملية الانتخابية في اجواء هادئة  دون تسجيل أي إخلالات كبيرة أو عنف بين كافة المترشحين،.وقد أسفرت الإنتخابات عن النتائج التالية:

بالنسبة لسنوات الإجازة التطبقية والأساسية

الطالب عبد الستار الخليفي 526 صوتا

  بالنسبة لسنوات المراحل التحضيرية 

 الفوز للطالب العربي البنزرتي 473 صوتا

بالنسبة لسنوات الماجستير والدكتوراه

الفوز كان للطالب خالد العويشاوي 108  صوتا

 

صور: الرميلي
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شروق الجهات
نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018 | 19:44

الشروق اون لاين – وائل الرميلي:

تم اليوم  بكلية العلوم بصفاقس انتخاب اعضاء المجلس العلمي  وقد تمت العملية الانتخابية في اجواء هادئة  دون تسجيل أي إخلالات كبيرة أو عنف بين كافة المترشحين،.وقد أسفرت الإنتخابات عن النتائج التالية:

بالنسبة لسنوات الإجازة التطبقية والأساسية

الطالب عبد الستار الخليفي 526 صوتا

  بالنسبة لسنوات المراحل التحضيرية 

 الفوز للطالب العربي البنزرتي 473 صوتا

بالنسبة لسنوات الماجستير والدكتوراه

الفوز كان للطالب خالد العويشاوي 108  صوتا

 

صور: الرميلي
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01 مارس 2018 السّاعة 21:18
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01 مارس 2018 السّاعة 21:00
تواصلت الى حدود بعد ظهر يوم أمس لليوم الثالث على التوالي المفاوضات مع المعتصمين سواء من مناطق الحوض...
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والي سليانة لـ«الشروق» ... قريبا استثمارات كبرى وتزويد الجهة بالغاز الطبيعي
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
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المزيد >>
جندوبة.. بسبب الأوحال ورداءة المسالك .. الأهالي «يموتون»بردا وإهمالا
01 مارس 2018 السّاعة 21:00
بينما يتسابق السياسيون بحثا عن رفاهية الكراسي و دفئها يموت فقراء الجبال و المناطق الريفية النائية بردا و...
المزيد >>
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عبد الحميد الرياحي
لا صفقات مع... «شعب الجبّارين»؟
لا يكاد الحديث عمّا سمي «صفقة القرن» يهدأ حتى يعود إلى الأضواء من جديد فيشغل الساسة والخبراء والمحللين... آخر ما ظهر في هذا المجال كلام عن أن الرئيس الأمريكي ـ ترومب ـ سيعلن تفاصيل...
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