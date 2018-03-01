نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس

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الشروق اون لاين – وائل الرميلي:
تم اليوم بكلية العلوم بصفاقس انتخاب اعضاء المجلس العلمي وقد تمت العملية الانتخابية في اجواء هادئة دون تسجيل أي إخلالات كبيرة أو عنف بين كافة المترشحين،.وقد أسفرت الإنتخابات عن النتائج التالية:
بالنسبة لسنوات الإجازة التطبقية والأساسية
الطالب عبد الستار الخليفي 526 صوتا
بالنسبة لسنوات المراحل التحضيرية
الفوز للطالب العربي البنزرتي 473 صوتا
بالنسبة لسنوات الماجستير والدكتوراه
الفوز كان للطالب خالد العويشاوي 108 صوتا
الشروق اون لاين – وائل الرميلي:
تم اليوم بكلية العلوم بصفاقس انتخاب اعضاء المجلس العلمي وقد تمت العملية الانتخابية في اجواء هادئة دون تسجيل أي إخلالات كبيرة أو عنف بين كافة المترشحين،.وقد أسفرت الإنتخابات عن النتائج التالية:
بالنسبة لسنوات الإجازة التطبقية والأساسية
الطالب عبد الستار الخليفي 526 صوتا
بالنسبة لسنوات المراحل التحضيرية
الفوز للطالب العربي البنزرتي 473 صوتا
بالنسبة لسنوات الماجستير والدكتوراه
الفوز كان للطالب خالد العويشاوي 108 صوتا
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-