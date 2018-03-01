نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد

الشروق اون لاين - منير الزوابي:

في بادرة متميزة ، نظم المعهد العالي للرياضة بقصر السعيد يوما تكوينيا في اختصاص كرة اليد تحت شعار: اعداد لاعب كرة اليد في المستوى العالي: "مقاربة بدنية وفنية وتكتيكية ".

وقد اشرف على القاء المحاضرات النظرية والتطبيقية خبراء ومدربين معرفين وهم المدرب السابق للمنتخب الوطني ابراهيم العقربي والمعد البدني للنجم الساحلي الفرنسي آلان كنتالي ومدربي النجم والترجي سامي السعيدي ونجيب بن ثاير والمعد البدني والاستاذ بالمعهد سهيّل الهرماسي والخبير في التغذية الرياضية رضا المكني.

وقد عرف اليوم التكويني الذي امتد على يوم كامل حضورا كبيرا للفنيين والمدربين الشبان بالخصوص كما حضر المدير الفني للجامعة التونسية لكرة

اليد ياسين عرفة والمدير الفني للترجي عدنان كشك.

وشملت المحاضرات اهم محاور اعداد لاعب كرة اليد في المستوى العالي على غرار البرمجة والتخطيط والطرق الحديثة للإعداد البدني في كرة اليد وطرق تعزيز القدرات البدنية للاعبين وخصائص دفاع (0-6) رجل لرجل وغيرها من المواضيع القيمة التي ارضت تطلعات وانتظارات كل المدربين الشبان المشاركين في اليوم التكويني.

وقد أشرف مدير معهد قصر السعيد رياض خليفة على تسيير اعمال اليوم التكويني صحبة المشرفين على قسم الرياضات الجماعية بالمعهد واختتم اليوم التكويني بتكريم ثلة من قدماء المعهد والفنيين الذين ألقوا المحاضرات.

ونتمنى ان تتواصل مثل هذه المبادرات التي تزيد في تعميق مكاسب الطلبة والمدربين الشبان المختصين في كرة اليد وتجعل معهد الرياضة ينفتح على محيطه الخارجي والجدير بالذكر ان اليوم التكويني لاقى نجاحا كبيرا حسب تأكيد كل من الحاضرين.