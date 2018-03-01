نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد

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الشروق اون لاين - منير الزوابي:
في بادرة متميزة ، نظم المعهد العالي للرياضة بقصر السعيد يوما تكوينيا في اختصاص كرة اليد تحت شعار: اعداد لاعب كرة اليد في المستوى العالي: "مقاربة بدنية وفنية وتكتيكية ".
وقد اشرف على القاء المحاضرات النظرية والتطبيقية خبراء ومدربين معرفين وهم المدرب السابق للمنتخب الوطني ابراهيم العقربي والمعد البدني للنجم الساحلي الفرنسي آلان كنتالي ومدربي النجم والترجي سامي السعيدي ونجيب بن ثاير والمعد البدني والاستاذ بالمعهد سهيّل الهرماسي والخبير في التغذية الرياضية رضا المكني.
وقد عرف اليوم التكويني الذي امتد على يوم كامل حضورا كبيرا للفنيين والمدربين الشبان بالخصوص كما حضر المدير الفني للجامعة التونسية لكرة
اليد ياسين عرفة والمدير الفني للترجي عدنان كشك.
وشملت المحاضرات اهم محاور اعداد لاعب كرة اليد في المستوى العالي على غرار البرمجة والتخطيط والطرق الحديثة للإعداد البدني في كرة اليد وطرق تعزيز القدرات البدنية للاعبين وخصائص دفاع (0-6) رجل لرجل وغيرها من المواضيع القيمة التي ارضت تطلعات وانتظارات كل المدربين الشبان المشاركين في اليوم التكويني.
وقد أشرف مدير معهد قصر السعيد رياض خليفة على تسيير اعمال اليوم التكويني صحبة المشرفين على قسم الرياضات الجماعية بالمعهد واختتم اليوم التكويني بتكريم ثلة من قدماء المعهد والفنيين الذين ألقوا المحاضرات.
ونتمنى ان تتواصل مثل هذه المبادرات التي تزيد في تعميق مكاسب الطلبة والمدربين الشبان المختصين في كرة اليد وتجعل معهد الرياضة ينفتح على محيطه الخارجي والجدير بالذكر ان اليوم التكويني لاقى نجاحا كبيرا حسب تأكيد كل من الحاضرين.
الشروق اون لاين - منير الزوابي:
في بادرة متميزة ، نظم المعهد العالي للرياضة بقصر السعيد يوما تكوينيا في اختصاص كرة اليد تحت شعار: اعداد لاعب كرة اليد في المستوى العالي: "مقاربة بدنية وفنية وتكتيكية ".
وقد اشرف على القاء المحاضرات النظرية والتطبيقية خبراء ومدربين معرفين وهم المدرب السابق للمنتخب الوطني ابراهيم العقربي والمعد البدني للنجم الساحلي الفرنسي آلان كنتالي ومدربي النجم والترجي سامي السعيدي ونجيب بن ثاير والمعد البدني والاستاذ بالمعهد سهيّل الهرماسي والخبير في التغذية الرياضية رضا المكني.
وقد عرف اليوم التكويني الذي امتد على يوم كامل حضورا كبيرا للفنيين والمدربين الشبان بالخصوص كما حضر المدير الفني للجامعة التونسية لكرة
اليد ياسين عرفة والمدير الفني للترجي عدنان كشك.
وشملت المحاضرات اهم محاور اعداد لاعب كرة اليد في المستوى العالي على غرار البرمجة والتخطيط والطرق الحديثة للإعداد البدني في كرة اليد وطرق تعزيز القدرات البدنية للاعبين وخصائص دفاع (0-6) رجل لرجل وغيرها من المواضيع القيمة التي ارضت تطلعات وانتظارات كل المدربين الشبان المشاركين في اليوم التكويني.
وقد أشرف مدير معهد قصر السعيد رياض خليفة على تسيير اعمال اليوم التكويني صحبة المشرفين على قسم الرياضات الجماعية بالمعهد واختتم اليوم التكويني بتكريم ثلة من قدماء المعهد والفنيين الذين ألقوا المحاضرات.
ونتمنى ان تتواصل مثل هذه المبادرات التي تزيد في تعميق مكاسب الطلبة والمدربين الشبان المختصين في كرة اليد وتجعل معهد الرياضة ينفتح على محيطه الخارجي والجدير بالذكر ان اليوم التكويني لاقى نجاحا كبيرا حسب تأكيد كل من الحاضرين.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-