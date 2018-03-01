تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون

الشروق اون لاين – محمد الطاهر:

تحت عنوان "الطموح"(l'ambitieux) انجز تلاميذ السنة السادسة بالمدرسة الابتدائية باب جديد في مادة الفرنسية مشروعين نوعوا فيهما المواضيع تضمن الاول المجال الثقافي مثل ايام قرطاج السنيمائية وكذلك وضعية القراءة والمطالعة لدى التلاميذ وعامة التونسيين وتناول ايضا ثقافة العمل في مجتمعنا وتطرق المشروع الى الشعر وكتابته وحضرت فيه ايضا التقنيات التكنولوجية الحديثة .

فيما تضمن المشروع الثاني مواضيع اخرى منها طومح الشعوب ونضالها من اجل الحرية وحضرت فيه الطفلة الفلسطينية وعد التميمي نموذجا في التصدي للاحتلال الاسرائيلي لآرض اجدادها. وتطرق المشروع ايضا الى سلبيات التكنولوجيا الحديثة وتاثيرها على الانسان والبيئة . وخصص التلاميذ ركنا في هذا الانجاز لزيارة التلاميذ لمتحف باردو . فيما حملت صفحة اخرى من المشروع تحذيرا من خطورة العاب الانترنات على الاجيال وخاصة الاطفال منهم الحوت الازرق نموذجا .

هذا واشرفت على تاطير التلاميذ في المشروعين المعلمة عنان السعيدي حيث بذلت مجهودات كبيرة لنجاز المشروعين وتمرير المعلومات والمواضيع المضمنة الى اذهان التلاميذ بلغة فرنسية سلسة باستطاعة المتعلمين تلقيها وفهمها.