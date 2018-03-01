تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون

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الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
تحت عنوان "الطموح"(l'ambitieux) انجز تلاميذ السنة السادسة بالمدرسة الابتدائية باب جديد في مادة الفرنسية مشروعين نوعوا فيهما المواضيع تضمن الاول المجال الثقافي مثل ايام قرطاج السنيمائية وكذلك وضعية القراءة والمطالعة لدى التلاميذ وعامة التونسيين وتناول ايضا ثقافة العمل في مجتمعنا وتطرق المشروع الى الشعر وكتابته وحضرت فيه ايضا التقنيات التكنولوجية الحديثة .
فيما تضمن المشروع الثاني مواضيع اخرى منها طومح الشعوب ونضالها من اجل الحرية وحضرت فيه الطفلة الفلسطينية وعد التميمي نموذجا في التصدي للاحتلال الاسرائيلي لآرض اجدادها. وتطرق المشروع ايضا الى سلبيات التكنولوجيا الحديثة وتاثيرها على الانسان والبيئة . وخصص التلاميذ ركنا في هذا الانجاز لزيارة التلاميذ لمتحف باردو . فيما حملت صفحة اخرى من المشروع تحذيرا من خطورة العاب الانترنات على الاجيال وخاصة الاطفال منهم الحوت الازرق نموذجا .
هذا واشرفت على تاطير التلاميذ في المشروعين المعلمة عنان السعيدي حيث بذلت مجهودات كبيرة لنجاز المشروعين وتمرير المعلومات والمواضيع المضمنة الى اذهان التلاميذ بلغة فرنسية سلسة باستطاعة المتعلمين تلقيها وفهمها.
الشروق اون لاين – محمد الطاهر:
تحت عنوان "الطموح"(l'ambitieux) انجز تلاميذ السنة السادسة بالمدرسة الابتدائية باب جديد في مادة الفرنسية مشروعين نوعوا فيهما المواضيع تضمن الاول المجال الثقافي مثل ايام قرطاج السنيمائية وكذلك وضعية القراءة والمطالعة لدى التلاميذ وعامة التونسيين وتناول ايضا ثقافة العمل في مجتمعنا وتطرق المشروع الى الشعر وكتابته وحضرت فيه ايضا التقنيات التكنولوجية الحديثة .
فيما تضمن المشروع الثاني مواضيع اخرى منها طومح الشعوب ونضالها من اجل الحرية وحضرت فيه الطفلة الفلسطينية وعد التميمي نموذجا في التصدي للاحتلال الاسرائيلي لآرض اجدادها. وتطرق المشروع ايضا الى سلبيات التكنولوجيا الحديثة وتاثيرها على الانسان والبيئة . وخصص التلاميذ ركنا في هذا الانجاز لزيارة التلاميذ لمتحف باردو . فيما حملت صفحة اخرى من المشروع تحذيرا من خطورة العاب الانترنات على الاجيال وخاصة الاطفال منهم الحوت الازرق نموذجا .
هذا واشرفت على تاطير التلاميذ في المشروعين المعلمة عنان السعيدي حيث بذلت مجهودات كبيرة لنجاز المشروعين وتمرير المعلومات والمواضيع المضمنة الى اذهان التلاميذ بلغة فرنسية سلسة باستطاعة المتعلمين تلقيها وفهمها.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-