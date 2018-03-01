خلبوس في زيارته لمدرسة المهندسين بمنزل عبد الرحمان: اواخر 2019 انتهاء الاشغال و الازمة بالجامعة في طريقها للانفراج

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار:

زار بعد ظهر اليوم الخميس وزير التعليم العالي" سليم خلبوس " حضيرة مشروع مدرسة الوطنية للمهندسين المنتصبة بمدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت .

وصف ان "الازمة في جامعة تونسية في طريقها للانفراج ..نعم هناك وضع صعب يعايشه الاساتذة . هناك مشاكل هيكلية على المدى الطويل للتعليم العالي وهناك مشاغل حينية . انا متأكد ان المسؤولية وضمير ووعي وواجب الاستاذ الجامعي ستنتصر نحو انجاح العام الجامعي والحيلولة دون تواصل الازمة رغم المطلبية النقابية . كما ان هناك عديد المكاسب للأساتذة نحو تحسين اوضاعهم في القريب والعمل بأريحية ." .