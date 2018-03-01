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يوم الخميس 01 مارس 2018
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باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
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الأولى
باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018 | 18:30

تعرض المهاجم الدولي الفرنسي "كيليان مبابي" إلى إصابة أجبرت المدرب "أوناي إيمري" على استبداله خلال مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا (3-0) التي جرت مساء امس الاربعاء بملعب "حديقة الامراء" في الدور ربع النهائي لكأس فرنسا.

   ويحاول سان جيرمان الفوز بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي وإنهاء الموسم في صدارة البطولة مع هدف أكثر أهمية وهو التتويج بمسابقة كاس رابطة الأبطال.

   وتأتي اصابة "مبابي" ايام قليلة بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها زميله في الفريق البرازيلي "نيمار" امام نفس المنافس في مباراة البطولة الفرنسية التي ستستدعي خضوعه الى عملية جراحية في البرازيل ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر.

   ونجح مبابي في تسجيل 16 هدفا وتمرير 11 أخرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

   من جهته سجل نيمار 28 هدفا ومرر 16 تمريرة حاسمة لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

 

وات
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الأولى
باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018 | 18:30

تعرض المهاجم الدولي الفرنسي "كيليان مبابي" إلى إصابة أجبرت المدرب "أوناي إيمري" على استبداله خلال مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا (3-0) التي جرت مساء امس الاربعاء بملعب "حديقة الامراء" في الدور ربع النهائي لكأس فرنسا.

   ويحاول سان جيرمان الفوز بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي وإنهاء الموسم في صدارة البطولة مع هدف أكثر أهمية وهو التتويج بمسابقة كاس رابطة الأبطال.

   وتأتي اصابة "مبابي" ايام قليلة بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها زميله في الفريق البرازيلي "نيمار" امام نفس المنافس في مباراة البطولة الفرنسية التي ستستدعي خضوعه الى عملية جراحية في البرازيل ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر.

   ونجح مبابي في تسجيل 16 هدفا وتمرير 11 أخرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

   من جهته سجل نيمار 28 هدفا ومرر 16 تمريرة حاسمة لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

 

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