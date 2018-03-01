باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد

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تعرض المهاجم الدولي الفرنسي "كيليان مبابي" إلى إصابة أجبرت المدرب "أوناي إيمري" على استبداله خلال مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا (3-0) التي جرت مساء امس الاربعاء بملعب "حديقة الامراء" في الدور ربع النهائي لكأس فرنسا.
ويحاول سان جيرمان الفوز بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي وإنهاء الموسم في صدارة البطولة مع هدف أكثر أهمية وهو التتويج بمسابقة كاس رابطة الأبطال.
وتأتي اصابة "مبابي" ايام قليلة بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها زميله في الفريق البرازيلي "نيمار" امام نفس المنافس في مباراة البطولة الفرنسية التي ستستدعي خضوعه الى عملية جراحية في البرازيل ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر.
ونجح مبابي في تسجيل 16 هدفا وتمرير 11 أخرى في جميع المسابقات هذا الموسم.
من جهته سجل نيمار 28 هدفا ومرر 16 تمريرة حاسمة لباريس سان جيرمان هذا الموسم.
تعرض المهاجم الدولي الفرنسي "كيليان مبابي" إلى إصابة أجبرت المدرب "أوناي إيمري" على استبداله خلال مباراة باريس سان جيرمان ومرسيليا (3-0) التي جرت مساء امس الاربعاء بملعب "حديقة الامراء" في الدور ربع النهائي لكأس فرنسا.
ويحاول سان جيرمان الفوز بكأس فرنسا للمرة الرابعة على التوالي وإنهاء الموسم في صدارة البطولة مع هدف أكثر أهمية وهو التتويج بمسابقة كاس رابطة الأبطال.
وتأتي اصابة "مبابي" ايام قليلة بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها زميله في الفريق البرازيلي "نيمار" امام نفس المنافس في مباراة البطولة الفرنسية التي ستستدعي خضوعه الى عملية جراحية في البرازيل ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر.
ونجح مبابي في تسجيل 16 هدفا وتمرير 11 أخرى في جميع المسابقات هذا الموسم.
من جهته سجل نيمار 28 هدفا ومرر 16 تمريرة حاسمة لباريس سان جيرمان هذا الموسم.
-
21:31النظر في آخر استعدادات السكن والنقل والاحاطة الصّحية بالبقاع المقدسة
01 مارس 2018
-
21:18السرس: انتحار شاب شنقا
01 مارس 2018
-
20:59كرة السلة: نتائج وترتيب الجولة 3 من "بلاي اوف" بطولة القسم الوطني "أ"
01 مارس 2018
-
20:50في مباراة صعبة ضد السد: المساكني ينتصر و يسجل ثنائية مع الدحيل
01 مارس 2018
-
-
20:17مخزون تونس من العملة الصعبة يتراجع الى 80 يوما توريد
01 مارس 2018
-
20:01المبادرة يجدد رفضه لجميع أنواع الإقصاء
01 مارس 2018
-
19:44نتائج انتخابات المجالس العلمية لكلية العلوم بصفاقس
01 مارس 2018
-
19:34المتلوي: محاولة انتحار جماعية بعد فشل المفاوضات
01 مارس 2018
-
19:23تعيين كمال الرياحي مديرا لبيت تونس للرواية
01 مارس 2018
-
19:19نجاح كبير لليوم التكويني في كرة اليد بمعهد قصر السعيد
01 مارس 2018
-
19:10تلاميذ السنة السادسة بمدرسة باب جديد يبدعون
01 مارس 2018
-
19:05بالفيديو.. مارشان يحلل مباراة الافريقي امام العكارة
01 مارس 2018
-
-
-
18:30باري سان جرمان: شكوك حول مشاركة "مبابي" أمام ريال مدريد
01 مارس 2018
-
18:15وزير الثقافة يعلن عن بعث المركز الوطني لفنون الفروسية بالمكناسي
01 مارس 2018
-
17:58السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى
01 مارس 2018
-
17:38جمعية النهوض الرياضي بالمزونة تجري التمارين في شوارع المدينة
01 مارس 2018
-